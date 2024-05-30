Кран над плитой, странные окна и душ: шесть необычных особенностей американских домов

Есть как хорошее, так и не очень.

Типичные американские квартиры и дома мало похожи на российские. И речь идет не только о внешней обшивке или конфигурации, но и о внутреннем наполнении. Некоторые особенности интерьера в США могут показаться жителям других стран весьма необычными.

Измельчитель отходов

Сегодня многие дизайнеры в России стараются предусмотреть в проектах такую штуку. С ее помощью все отходы быстро превращаются в порошок и благополучно уходят в канализацию. Это очень удобно, поскольку не нужно все время очищать слив. Кроме того, очистки овощей и фруктов не будут гнить в мусорном ведре, привлекая мошек.

Источник фото: Legion-Media

Кран над плитой

На первый взгляд это может показаться излишеством, но хозяйки, которые часто готовят, наверняка оценили бы подобный ход. Такой кран позволяет наполнить кастрюлю прямо на плите. Это значит, что не придется тащить большую емкость с водой через всю кухню.

Источник фото: Legion-Media

Окна с подъемными створками

В домах американцы окна открываются не вовнутрь, как у россиян. Чтобы впустить свежий воздух, нужно приподнять створку вверх. Благодаря отсутствию ручек экономится место, но зато такие стеклопакеты сложнее мыть.

Стиральная машинка — не в ванной

В многоквартирных домах этого чуда-техники обычно нет – жильцы вынуждены ходить в прачечную. Что касается частных владений, постирочную, как правило, обустраивают в подвале. Сушильные машины располагают там же.

Источник фото: Legion-Media

Немобильный душ

Непривычным моментом является встроенный душ в ванной. Речь не про стандартную систему со шлангом, а коротенький отросток с лейкой, под который придется подстраиваться. Кроме того, напор и температура воды регулируются одной ручкой. Получается так, что чем сильнее вы открываете кран, тем горячее будет вода.

Источник фото: Legion-Media

Тонкие стены домов

О толщине стен в американских домах можно судить по подоконникам, а точнее по их отсутствию. Чаще всего она не превышает 20–30 сантиметров. Большинство коттеджей строят из фанеры и досок, между которыми проложен утеплитель. Изнутри из обшивают гипсокартоном и штукатурят, говорится на портале РБК.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media