«Кресты» обновят, но загадочное имя тюремных стен останется прежним

Опубликовано: 20 января 2026 10:19
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Бывший следственный изолятор «Кресты» в Санкт-Петербурге получил новый статус: жители города определили судьбу объекта, проголосовав за его дальнейшее использование как общественного пространства и решение о названии.

Более 12 тысяч горожан приняли участие в открытом голосовании, в результате которого большинство высказалось за сохранение исторического имени. Данный вариант поддержали 8730 человек, что составляет 71 процент от всех проголосовавших.

Другие наименования набрали заметно меньше голосов. Так, за вариант «Питерский централ» проголосовали 1142 участника (9%), за название «18.92» — 927 (8%). Среди предложений также были «XX / Иксы» — 721 голос, «Белые ночи» — 534 голоса, «Пространство № 1» — 136 и XXI ВЕК — 123 голоса.

В пресс-службе группы компаний «КВС» подчеркнули:

«Участники голосования выбрали сохранить историческое название, которое стало частью городской идентичности. «Кресты» — это не просто адрес, а узнаваемый символ Петербурга, его культурный код».

Компания планирует переоборудовать бывший изолятор в современное пространство культурной жизни, при этом внешний облик памятника будет сохранён.

Согласно озвученным планам, на территории появятся музей, гостиница, гастрономическая улица, галерея и общественные зоны для посещения. Таким образом, объект ждёт масштабное обновление с открытием различных площадок для жителей и гостей города.

Вице-губернатор города Борис Пиотровский ранее сообщал, что восстановление этого комплекса исторических зданий станет сложной задачей.

На предстоящем этапе реставрации предстоят значительные работы по сохранению уникального архитектурного наследия. Руководство подчёркивает, что основной упор будет сделан на бережное отношение к истории, чтобы создаваемое пространство сохраняло память о значимом для Петербурга месте.

Юлия Аликова
