Вопросы о Петербурге
Кто играет в «Зените» в этом сезоне?

Опубликовано: 20 января 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press/ Maksim Konstantinov

ФК «Зенит» — один из самых титулованных клубов России, в составе которого в сезоне 2025/26 годов насчитывается 32 игрока.

Состав на сезон 2025/2026

Вратари:

• Евгений Латышонок (№ 1);

• Денис Адамов (№ 16);

• Михаил Кержаков (№ 41);

• Максим Шичанин (№ 93).

Защитники:

• Арсен Адамов (№ 23);

• Ванья Дркушич (№ 6);

• Вячеслав Караваев (№ 15);

• Дуглас Сантос (№ 3);

• Евгений Лукиных (№ 47);

• Иван Шилёнок (№ 92);

• Игорь Дивеев (№ 28);

• Нино (№ 33);

• Нуралы Алип (№ 28);

• Роман Вега (№ 66);

• Страхиня Эракович (№ 25);

• Юрий Горшков (№ 4).

Полузащитники:

• Вильмар Барриос (№ 5);

• Вендел (№ 8);

• Андрей Касаджиков (№ 59);

• Даниил Кондаков (№ 61);

• Жерсон (№ 9);

• Кирилл Столбов (№ 83);

• Луис Энрике (№ 11);

• Максим Глушенков (№ 10);

• Александр Ерохин (№ 21);

• Андрей Мостовой (№ 17);

• Вадим Шилов (№ 51);

• Густаво Мантуан (№ 31);

• Ярослав Михайлов (№ 18).

Нападающие:

• Александр Соболев (№ 7);

• Матео Кассьерра (№ 30);

• Педро (№ 20).

Зимой 2026 года «Зенит» покинули два игрока: колумбийский форвард Матео Кассьерра и полузащитник Жерсон.

Источник фото: Global Look Press/ Maksim Konstantinov

Болельщики «Зенита»

ФК «Зенит» может похвастаться самой большой в России аудиторией болельщиков, которая насчитывает почти 20 миллионов человек, согласно данным GfK 2024-2025 годов.

Болельщики «Зенита» известны как «сине-бело-голубые» — по цветам клуба. В фанатской среде команду и её поклонников иногда называют «бомжами» или «мешками». Эти прозвища появились в конце 1970-х — начале 1980-х годов от фанатов московских команд. Одно из объяснений связано с тем, что активные фанаты «Зенита» часто ездили на матчи в другие города, иногда ночуя на вокзалах или в общественных местах.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
