Кто играет в «Зените» в этом сезоне?

ФК «Зенит» — один из самых титулованных клубов России, в составе которого в сезоне 2025/26 годов насчитывается 32 игрока.
Состав на сезон 2025/2026
Вратари:
• Евгений Латышонок (№ 1);
• Денис Адамов (№ 16);
• Михаил Кержаков (№ 41);
• Максим Шичанин (№ 93).
Защитники:
• Арсен Адамов (№ 23);
• Ванья Дркушич (№ 6);
• Вячеслав Караваев (№ 15);
• Дуглас Сантос (№ 3);
• Евгений Лукиных (№ 47);
• Иван Шилёнок (№ 92);
• Игорь Дивеев (№ 28);
• Нино (№ 33);
• Нуралы Алип (№ 28);
• Роман Вега (№ 66);
• Страхиня Эракович (№ 25);
• Юрий Горшков (№ 4).
Полузащитники:
• Вильмар Барриос (№ 5);
• Вендел (№ 8);
• Андрей Касаджиков (№ 59);
• Даниил Кондаков (№ 61);
• Жерсон (№ 9);
• Кирилл Столбов (№ 83);
• Луис Энрике (№ 11);
• Максим Глушенков (№ 10);
• Александр Ерохин (№ 21);
• Андрей Мостовой (№ 17);
• Вадим Шилов (№ 51);
• Густаво Мантуан (№ 31);
• Ярослав Михайлов (№ 18).
Нападающие:
• Александр Соболев (№ 7);
• Матео Кассьерра (№ 30);
• Педро (№ 20).
Зимой 2026 года «Зенит» покинули два игрока: колумбийский форвард Матео Кассьерра и полузащитник Жерсон.
Источник фото: Global Look Press/ Maksim Konstantinov
Болельщики «Зенита»
ФК «Зенит» может похвастаться самой большой в России аудиторией болельщиков, которая насчитывает почти 20 миллионов человек, согласно данным GfK 2024-2025 годов.
Болельщики «Зенита» известны как «сине-бело-голубые» — по цветам клуба. В фанатской среде команду и её поклонников иногда называют «бомжами» или «мешками». Эти прозвища появились в конце 1970-х — начале 1980-х годов от фанатов московских команд. Одно из объяснений связано с тем, что активные фанаты «Зенита» часто ездили на матчи в другие города, иногда ночуя на вокзалах или в общественных местах.