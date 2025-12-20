Кто приручил ветер и взял серебро на чемпионате мира? Петербургская гонщица

В португальском городе Виламура с 12 по 20 декабря проходит молодёжный чемпионат мира по парусному спорту. В программу включены соревнования на швертботах, двухместных лодках, кайтах, скифах, многокорпусных судах и виндсерфинге для юношей и девушек. В этом году участвуют свыше 400 атлетов из 70 государств.
Российские спортсмены принимают участие под нейтральным флагом. Команду составляют 14 юниоров, причём девять из них представляют петербургские клубы и школы. В числе участников — Таисия Стопченко, занимающаяся парусным спортом в Академии вместе с тренером Иваном Петровым.
Уже с первых заездов Стопченко показывала высокие результаты и уверенно входила в тройку сильнейших в своём классе. На соревнованиях также выступили Александра Матюхина и Роман Николаев в классе «Формула кайт», экипажи Павла Гущина с Иваном Иконниковым и Данияра Набиева с Тимофеем Еременко, а также дуэт Екатерины Барбиной и Полины Зуевой в соответствующих классах.
Погодные условия существенно влияли на каждую гонку. В отдельных днях участники боролись с почти полным отсутствием ветра, в другие — парусам приходилось выдерживать шквалы до 30 узлов. На заключительном этапе соревнования ветер вновь усилился, придав соревнованиям динамики.
По словам наставника Ивана Петрова, уровень соперников был чрезвычайно высок. В интервью тренер отметил:
«Регата напоминала Олимпийские игры, ведь приехали первые номера своих стран. Медея Мариса Фальчони из Италии соперничала с Таисией, а наш экипаж демонстрирует достойные, конкурентные результаты не только в России, но и на международном уровне. После этих стартов мы нацелены на подготовку к взрослой Олимпиаде».
Финальный день для Таисии оказался напряжённым. В слаломной гонке она стартовала со второго места, в первой из двух гонок «курс-рейс» сначала лидировала, но из-за ошибки на повороте оказалась на 13-й позиции, сумев затем завершить заезд четвёртой. В завершающей гонке спортсменка заняла шестое место; результат оказался достаточным для второго места в общем зачёте.
Для многих российских участников эти старты стали дебютом после четырёхлетнего перерыва в выступлениях на международной арене. Наиболее успешной из команды стала как раз Таисия Стопченко из Санкт-Петербурга, завоевавшая серебряную медаль в своём классе. Это достижение стало важным шагом для всей российской команды и лично для спортсменки.
- В чемпионате участвовало более 400 представителей из 70 стран;
- Россия была представлена 14 юниорами, из которых девять — из Петербурга;
- В финале Таисия Стопченко заняла второе место, получив серебряную награду.