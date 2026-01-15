Русский след в Гренландии: узнал, что 88% эскимосов пришли от наших чукчей — вот это поворот, который не покажут в новостях

Гренландия — край, окутанный льдом и туманами, — является домом для относительно небольшого, но чрезвычайно самобытного населения, насчитывающего чуть более пятидесяти тысяч человек.

Изучение этого народа открывает удивительные связи с далекими северными регионами Евразии.

Датское владычество и коренное население

Современный облик Гренландии определяется двойственностью. Примерно 12% населения составляют европейцы, потомки датских поселенцев, прибывших сюда еще в XVIII столетии.

Дания сохраняет за собой статус хозяйки острова, несмотря на то, что Копенгаген даровал Гренландии широчайшую политическую автономию.

Но кто же составляет подавляющее большинство — те самые 88% коренного населения? Здесь господствуют гренландские эскимосы, которых большинство из них предпочитают называть калааллит.

Свою суровую, но любимую родину они именуют Kalaallit Nunaat — что переводится буквально как “земля калааллит”.

Гренландцы относятся к инуитской ветви эскимосов, которая, вопреки распространенному заблуждению, не является единым этносом, а разбита на два десятка более мелких народов.

К ним относятся и малочисленные ангмассалик, или восточные гренландцы, составляющие около трех тысяч человек.

Язык как символ независимости

Гренландские эскимосы считаются наиболее “продвинутыми” среди коренных жителей Нового Света.

Их уникальность подтверждается лингвистическим статусом: инуитский язык стал единственным коренным языком, получившим статус официального на родной земле.

Это достижение соседствует с повсеместным использованием датского языка, что наглядно демонстрируется на дорожных знаках, где сверху располагается надпись на датском, а снизу — на гренландском.

Биологические тайны выживания в холоде

Эскимосы — народ, чьи адаптационные механизмы поражают. Они идеально приспособлены к условиям вечной мерзлоты и холода. На их телах сформировалась особая защитная жировая прослойка, а скорость метаболизма повышена.

Сохранять тепло в суровом климате им помогают низкий рост, узкие ноздри, а также защитные подушечки жира на скулах и веках.

Культурные особенности также весьма своеобразны. Эскимосы традиционно не знакомы с земледелием, а в прошлом у них практиковался обмен женами.

В знак приветствия они не используют поцелуй — вместо этого принято обнюхивать пришедшего. Более того, при встрече гостю могут отвесить подзатыльник — этот жест символически означает “изгнание злой сущности из бедолаги”.

Российский след в истории Гренландии

Археологические и антропологические данные указывают на то, что современные калааллит не являются исконными жителями острова. Историки полагают, что они прибыли на Гренландию лишь в XIV–XV веках.

По прибытии они вступили в конфликт и одолели прежних обитателей — скандинавских колонистов, а также представителей Древнеберингоморской, Саккакской и Дорсетской культур.

Эти предшествующие культуры, как утверждают исследователи, являются ближайшими родственниками наших российских чукчей и коряков.

Но самый интригующий факт связан с предполагаемой прародиной самих эскимосов. Вероятнее всего, их истоки лежат на территории России — на побережье Чукотки.

Именно оттуда эскимосы культуры Туле начали миграцию через Берингов пролив около тысячи лет назад. Они прошли через Аляску и Канаду, пока не достигли берегов Гренландии.

Проще говоря, сначала в Гренландии жили потомки выходцев из Сибири — чукчи, — которых, в свою очередь, одолели явившиеся оттуда же, из того же региона, инуиты.