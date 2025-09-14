«Куда дальний врубил?»: слепят ли машиниста локомотивы на «встречке»

На дорогах действует правило: при встрече ночью нужно переключать дальний свет на ближний, чтобы не ослепить других водителей. Но на железной дороге всё устроено иначе, и здесь действуют свои правила.
Почему прожектор нельзя выключать
На локомотивах и электропоездах установлены два типа источников света:
-
буферные фонари — нужны для сигнализации, их свет слабый;
-
лобовой прожектор — мощный (до 300 Вт), освещает путь впереди.
По правилам железной дороги выключать прожектор запрещено: поезд всегда должен быть обозначен нужной конфигурацией огней. Это важно для безопасности движения и видимости состава издалека.
Почему машинисты не слепят друг друга
В отличие от автомобильных фар, свет прожектора узконаправленный. Он освещает только путь впереди и немного контактную сеть над рельсами, а не разбрасывается широко по сторонам.
Поэтому, даже если встречный поезд идёт навстречу со включённым прожектором, луч практически не попадает в глаза машинисту другого состава.
Когда прожектор всё же переводят в «тусклый» режим
Есть одно исключение: при проезде встречного поезда машинисты переключают прожектор в тусклый режим — это аналог автомобильного ближнего света. Свет остаётся, поезд виден, но яркость меньше.
Это сделано для дополнительного комфорта, но полного отключения прожектора не бывает никогда.