«Куда дальний врубил?»: слепят ли машиниста локомотивы на «встречке»
«Куда дальний врубил?»: слепят ли машиниста локомотивы на «встречке»

Опубликовано: 14 сентября 2025 10:01
машинисты
«Куда дальний врубил?»: слепят ли машиниста локомотивы на «встречке»
Фото: Городовой.ру

Разбираемся в устройстве поездов.

На дорогах действует правило: при встрече ночью нужно переключать дальний свет на ближний, чтобы не ослепить других водителей. Но на железной дороге всё устроено иначе, и здесь действуют свои правила.

Почему прожектор нельзя выключать

На локомотивах и электропоездах установлены два типа источников света:

  • буферные фонари — нужны для сигнализации, их свет слабый;

  • лобовой прожектор — мощный (до 300 Вт), освещает путь впереди.

По правилам железной дороги выключать прожектор запрещено: поезд всегда должен быть обозначен нужной конфигурацией огней. Это важно для безопасности движения и видимости состава издалека.

Почему машинисты не слепят друг друга

В отличие от автомобильных фар, свет прожектора узконаправленный. Он освещает только путь впереди и немного контактную сеть над рельсами, а не разбрасывается широко по сторонам.

Поэтому, даже если встречный поезд идёт навстречу со включённым прожектором, луч практически не попадает в глаза машинисту другого состава.

Когда прожектор всё же переводят в «тусклый» режим

Есть одно исключение: при проезде встречного поезда машинисты переключают прожектор в тусклый режим — это аналог автомобильного ближнего света. Свет остаётся, поезд виден, но яркость меньше.

Это сделано для дополнительного комфорта, но полного отключения прожектора не бывает никогда.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
