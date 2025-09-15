Куда не стоит идти в Петербурге: антирейтинг заведений от местной

Не воспринимайте топ серьезно и строго, у каждого свой вкус и мнение.

Петербург славится гастрономией, но на фоне новых интересных проектов особенно заметны места, которые разочаровывают. Вот личный антирейтинг, куда точно не стоит тратить время и деньги.

«Токио-сити» — дешево, но невкусно

Крупная сеть с более чем 80 ресторанами в Петербурге и доставкой по городу. Единственный плюс — доступные цены.

Еда посредственная, без вкуса, а за те же деньги можно найти куда более достойные крафтовые заведения.

Hiro Izakaya — проблемы с сервисом

Интерьер и кухня на уровне, но обслуживание оставляет крайне неприятное впечатление. Ошибки персонала и неуважение к гостям перечеркивают все достоинства заведения.

«Мансарда» — красивая локация, но опасный опыт

Ресторан сети «Гинза» с панорамным видом на Исаакиевский собор и депозитом за лучшие столики от 60 тысяч рублей.

Однако кухня стабильно разочаровывает, качество блюд оставляет желать лучшего, а после нескольких визитов возникали проблемы с пищеварением. Отмечаем, что про данную проблему пишет только автор заметки на Дзене.

«Пхали-Хинкали» — грузинская кухня без вкуса

Маркетинг, цены и оформление блюд продуманы, но качество еды низкое. После нескольких визитов остаются неприятные последствия, что делает заведение сомнительным выбором.

«УЕ!БАР» — агрессивная концепция

Заведение построено на эпатаже и шокирующем подходе к сервису. Здесь возможны хамство, грубость и провокации, что подходит далеко не каждому. Кухня и напитки при этом также не радуют.

«Щегол» — эффектный интерьер без вкуса

Известная кофейня с ярким визуалом и высокими ценами. Кофе и еда не соответствуют ожиданиям, заведение ориентировано скорее на фото, чем на гастрономический опыт.

Paseo del Prado — красивая подача, слабая кухня

Концепция и визуальная составляющая продуманы, но сами блюда разочаровывают. Заведение позиционирует себя как премиальное, однако вкус и качество не оправдывают цен.

Антирейтинг показывает, что даже в городе с богатой гастрономической культурой есть места, где ожидания и реальность не совпадают. Впрочем, не исключено, что ваш опыт посещения мест из подборки отличался от описанного.