Куда поехать россиянам без загранпаспорта: шесть лучших вариантов

Чтобы отправиться за рубеж, вовсе не обязательно оформлять загранпаспорт. Некоторые направления доступны россиянам и без документа. Выбирайте их, если не хотите платить госпошлину и заморачиваться с оформлением документов — не пожалеете.

Абхазия

Абхазия уже давно завоевала популярность у граждан РФ. И это неспроста — местные природные красоты не оставляют никого равнодушным. Зеленые холмы, озера и снежные горы вдалеке делают пейзаж незабываемым. Там же можно искупаться в Черном море — здешние курорты пока не настолько переполнены, как Сочи или Анапа.

Чтобы въехать, достаточно российского внутреннего паспорта, а для детей нужно свидетельство о рождении. Находиться на территории страны можно до 90 дней.

Источник фото: Legion-Media

Армения

Без загранника можно полететь и в Армению. На просторах страны можно найти как исторические достопримечательности вроде музеев и церквей, так и природные, например, высокогорное озеро Севан в 60 километрах от столицы. Местная кухня тоже порадует любознательного туриста.

Важно отметить, что при въезде на территорию страны по суше загранпаспорт все же понадобится. Также его требуется взять тем, кто планирует пробыть в государстве более 30 дней.

Источник фото: Legion-Media

Белоруссия

90-дневный безвизовый режим для россиян предлагает и Беларусь. Там можно увидеть знаменитую Брестскую крепость, а также множество древних храмов и костелов. Кроме того, отдыхающие всегда выделяют качество еды местного производства. Благодаря строгим ГОСТам колбаса и сыр там напоминают те, что изготавливали в СССР.

Казахстан

В Казахстан пока тоже можно въехать по паспорту гражданина РФ. Но остаться в стране можно максимум на 90 дней в течение каждого 180-дневного периода. Туристы могут полюбоваться современными постройками в Астане или направиться в бывшую столицу Алматы, чтобы увидеть потрясающие природные красоты.

Киргизия

На срок, не превышающий 30 дней, россияне без загранпаспорта могут приехать и в Киргизию, чтобы поплавать в потрясающе чистом озере Иссык-Куль, пожить в юрте в горах или сплавиться по горной реке. Там каждый найдет развлечения на свой вкус.

Источник фото: Legion-Media

Южная Осетия

Эта страна ледников и водопадов навсегда останется в сердце тех, кто ее посетил. Помимо природных красот, туристы получат невероятное гастрономическое удовольствие, поедая любимые многими пироги и мясной суп под названием лывжа. А самое приятное, что россияне могут находиться в стране без визы бессрочно, пишет портал «Журнал путешествий».

Источник фото: Legion-Media