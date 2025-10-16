«Осталось только метро до 150 поднять»: как петербуржцы отреагировали на новые парковочные тарифы

С сегодняшнего дня парковка в центре Петербурга подорожала в 2–3,6 раза. Эта новость вызвала бурю эмоций среди горожан, которые активно обсуждают новые тарифы и их последствия.

За минутную задержку — 3000 рублей: шокирующие реалии

Особое возмущение вызывает ужесточение штрафных санкций:

«Штраф за неуплату парковки — 3000 рублей. Оштрафовать могут даже за минутную задержку в оплате».

Горожане с тревогой задаются вопросами:

«А в следующем году парковка 1000 рублей будет стоить за час, да?»

Поддержка и критика: разделившиеся мнения

Не все настроены негативно. Некоторые горожане поддерживают нововведение, считая, что «весь центр уже загадили машинами».

Однако, большинство высказывается против, указывая на неэффективность мер.

«Гениально. Учитывая, что из-за жителей с абонементами и так парковки всегда процентов на 70 загружены, нам просто подняли стоимость в 2-3.6 раз», — пишут возмущенные водители, которые тратят по «10 минут», чтобы «найти зону по 100 р/час».

Поездка в центр становится неподъемной

Основная критика сводится к тому, что новые тарифы делают поездки в центр города недоступными для многих.

«А если у тебя двое маленьких детей и нужно в центр ехать? На общественном транспорте не очень удобно с колясками и вещами добираться. Теперь поездка в центр выходит очень дорого, даже детей в музей не отвезти, сидите дети дома и смотрите Эрмитаж по телевизору», — делится своей проблемой одна из жительниц.

«Лучше час машина простоит»: вопросы к эффективности

Другой важный аспект — отсутствие поминутной оплаты.

«Вот почему не могут сделать поминутную оплату с первого часа? Мне надо на 20 мин куда-то, а плачу 360р. Так получается лучше час машина простоит там. И в чем это тогда решение проблемы с загруженностью?» — справедливо отмечают горожане.

«Скоро выгоднее штраф оплатить»: пессимистичные прогнозы

На фоне резкого подорожания парковки и жестких штрафов, некоторые уже предсказывают:

«Скоро выгоднее будет штраф оплатить чем за целый день парковки по тарифу».

Настроения петербуржцев варьируются от горькой иронии: «осталось только метро до 150 поднять. И тогда зимой зацветут сады от переполнения бюджета» до полного разочарования.

Новые тарифы парковки в центре Петербурга вызвали ожидаемый шквал критики.

Горожане видят в этом не решение проблемы загруженности, а скорее способ пополнить бюджет за счет жителей, делая центр города менее доступным.