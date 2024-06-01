Куда сходить в Петербурге бесплатно: не потратите ни копейки

Санкт-Петербург — один из самых популярных городов у российских туристов. Многие едут в Культурную столицу, чтобы побывать в местных музеях, насладиться архитектурой зданий времен Российской Империи или посетить театры. Однако многие активности требуют больших затрат. Между тем в городе можно найти и бесплатные развлечения.

Летний сад

Наведаться с визитом в парк летом можно с 10:00 до 21:30 в любой день, кроме вторника: он выходной. Находится сад в центре города, на набережной Фонтанки, а основан был еще в 1794 году по приказу Петра I. За вход не попросят ни копейки. Вы сможете насладиться прогулкой по аллеям, по которым когда-то ходили члены царской семьи и дворяне. Посетить летний дворец Петра Великого можно только с экскурсией, за нее придется заплатить 800 рублей. Для школьников, студентов и пенсионеров действуют льготы.

Источник фото: Legion-Media

Казанский собор

Казанский собор — действующий православный храм, поэтому вход в него свободный. Внутри можно поставить свечку, помолиться, а также взглянуть на макет здания и могилу Михаила Кутузова. Посетителям рекомендуют надевать скромную одежду, а женщинам — покрывать голову платками. Фотографировать внутреннее убранство можно, но без вспышки. Кроме того, важно соблюдать тишину и воздержаться от еды и напитков.

Источник фото: Legion-Media

Дворцовая площадь

На площади можно насладиться видами Эрмитажа и Александровской колонны, одного из самых известных памятников победе России в Отечественной войне 1812 года. Там же можно встретить массу уличных артистов и музыкантов. Если хотите сэкономить, не фотографируйтесь с аниматорами в костюмах Петра I и Екатерины II. За каждый снимок с туриста попросят деньги.

Источник фото: Legion-Media

Артмуза

Этот музей современного искусства находится на Васильевском острове. Там выставляют свои работы художники и дизайнеры. Кроме того, на территории есть театр, кафе и зоны отдыха. Также имеются музыкальные и художественные студии, где можно записаться на полноценное обучение или мастер-класс.

Царское Село

Если платить 600 рублей за билеты в Петергоф для вас накладно, рассмотрите визит в Царское село. Рядом находятся сразу два парка: Александровский и Екатерининский. Вход в первый свободный, а во второй в летний период платный — 400 рублей для тех, у кого нет льгот. Посещение дворцов с экскурсией оплачивается отдельно.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media