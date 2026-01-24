Куда сходить в Питере по Пушкинской карте?

Пушкинская карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать кинотеатры, театры, музеи, концерты и другие мероприятия.
Кинотеатры
Среди молодежи в Санкт-Петербурге наибольшим спросом по Пушкинской карте пользуются кинотеатры. Но на кино можно потратить до 2000 рублей из общего лимита карты в 5000 рублей. И еще один нюанс: посмотреть бесплатно получится только российские фильмы. Оплатить билет по Пушкинской карте можно в ряде кинотеатров: «Формула Кино», «Синема Парк», «Люксор» , «Аврора», «Родина», а также в сети «КАРО» и других. Важно:
Театры
По Пушкинской карте доступны спектакли в ведущих театрах города: классические постановки и современные интерпретации в Александринском театре; оперу, балет и драматические спектакли в Мариинском театре; классические и экспериментальные работы в БДТ, балетные и оперные постановки в Михайловском театре.
Музеи
Санкт-Петербург предлагает множество музеев, доступных по Пушкинской карте: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Музей оптики Университета ИТМО, Гранд Макет Россия и другие.
Концерты и музыкальные мероприятия
По Пушкинской карте можно посетить концерты в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Мариинском театре (концертный зал), Доме музыки.
Исторические и мемориальные объекты
Среди доступных по Пушкинской карте мест: Петропавловская крепость, Крейсер «Аврора», Музей-квартира А. С. Пушкина, Усадьба княгини Дашковой Кирьяново.
Советы по использованию Пушкинской карты
- Планируйте заранее. Популярных мероприятий может не быть в наличии, поэтому проверяйте расписание на сайтах театров, музеев и концертных залов.
- Используйте приложение «Госуслуги Культура». В нём можно найти доступные события, выбрать мероприятие и оплатить билет.
- Учитывайте возрастные ограничения. Некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения (например, 16+).