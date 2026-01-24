Городовой / Вопросы о Петербурге / Куда сходить в Питере по Пушкинской карте?
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Продавцы Апраксина двора под прицелом: 400 дел за один только 2025 год Город
Кем мечтают видеть своих детей современные родители России? Город
Как мошенники охотятся на доверчивых путешественников в туристических чатах Город
За кожей лица мне помогают ухаживать эфирные масла: остановился на этих Полезное
Секретный путь на «Площадь Александра Невского-1»: как петербуржцам не застрять у закрытого эскалатора Город
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Лайфхак Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Куда сходить в Питере по Пушкинской карте?

Опубликовано: 24 января 2026 14:00
 Проверено редакцией
Куда сходить в Питере по Пушкинской карте?
Куда сходить в Питере по Пушкинской карте?
Global Look Press/ Svetlana Vozmilova

Пушкинская карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет бесплатно посещать кинотеатры, театры, музеи, концерты и другие мероприятия.

Кинотеатры

Среди молодежи в Санкт-Петербурге наибольшим спросом по Пушкинской карте пользуются кинотеатры. Но на кино можно потратить до 2000 рублей из общего лимита карты в 5000 рублей. И еще один нюанс: посмотреть бесплатно получится только российские фильмы. Оплатить билет по Пушкинской карте можно в ряде кинотеатров: «Формула Кино», «Синема Парк», «Люксор» , «Аврора», «Родина», а также в сети «КАРО» и других. Важно:

Театры

По Пушкинской карте доступны спектакли в ведущих театрах города: классические постановки и современные интерпретации в Александринском театре; оперу, балет и драматические спектакли в Мариинском театре; классические и экспериментальные работы в БДТ, балетные и оперные постановки в Михайловском театре.

Музеи

Санкт-Петербург предлагает множество музеев, доступных по Пушкинской карте: Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамера, Музей оптики Университета ИТМО, Гранд Макет Россия и другие.

Концерты и музыкальные мероприятия

По Пушкинской карте можно посетить концерты в Большом зале Санкт-Петербургской филармонии, Мариинском театре (концертный зал), Доме музыки.

Исторические и мемориальные объекты

Среди доступных по Пушкинской карте мест: Петропавловская крепость, Крейсер «Аврора», Музей-квартира А. С. Пушкина, Усадьба княгини Дашковой Кирьяново.

Советы по использованию Пушкинской карты

  • Планируйте заранее. Популярных мероприятий может не быть в наличии, поэтому проверяйте расписание на сайтах театров, музеев и концертных залов.
  • Используйте приложение «Госуслуги Культура». В нём можно найти доступные события, выбрать мероприятие и оплатить билет.
  • Учитывайте возрастные ограничения. Некоторые мероприятия могут иметь возрастные ограничения (например, 16+).
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью