Ладожское озеро, крупнейшее пресноводное озеро Европы, впадает в реку Неву. Нева — единственная река, которая вытекает из Ладоги, связывая озеро с Финским заливом Балтийского моря.

Интересные факты о Ладожском озере и реке Неве

Происхождение названия. В древности Ладожское озеро называли «Нево» (это название встречается в «Повести временных лет» XII века). Оно, вероятно, связано с финским словом nevajoki («болотистая река»), от которого произошло название реки Невы.

Геологическая история. Ладожское озеро сформировалось около 12 тысяч лет назад в результате таяния ледников. Около 5 тысяч лет назад произошёл прорыв воды из Ладоги в Финский залив, в результате чего образовалась река Нева.

Размеры и глубина. Площадь Ладожского озера — около 17,8 тысячи км² (без островов) или 18,3 тысячи км² (с островами). Глубина озера варьируется: в северной части она достигает 230 м, а в южной — от 20 до 70 м.

Впадающие реки. В Ладожское озеро впадает более 35 рек, среди которых крупнейшие — Свирь (выносит воды из Онежского озера), Волхов и Вуокса (приносит воды из озера Сайма). Также в озеро поступают воды через реки Сясь, Назия, Морье и другие.

Экосистема. Ладожское озеро — дом для более чем 50 видов рыб, включая лосося, форель, сига, ряпушку, судака и леща. Здесь также обитает ладожская нерпа — эндемичный подвид кольчатой нерпы, который адаптировался к пресной воде.

Шхеры и острова. В северной части озера расположен Ладожский шхерный архипелаг — группа скалистых островов, разделённых узкими проливами. Этот район — национальный парк, созданный для сохранения уникальной природы и биоразнообразия.

Климат и погода. На Ладожском озере часто бывают штормы, особенно осенью, когда волны могут достигать высоты 5–6 метров. Озеро медленно прогревается и остывает из-за большого объёма воды, поэтому температура поверхностных слоёв летом в южных частях достигает +24 °C, а в северных — +18…+20 °C.

Вода. Ладожское озеро отличается высокой прозрачностью, особенно в северной части, где видимость может достигать 8 метров. Вода в озере ультрапресная, с низким уровнем минерализации.

