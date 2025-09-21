Кура преткновения: фермерские бройлеры оказались вне закона — теперь точно рискуют пропасть с прилавков

Фермерские куры оказались вне закона. С 1 сентября вступили новые ветеринарные правила, и под удар попали как раз те, кто выращивает птицу «по-человечески» — на траве, под открытым небом. Для крупных птицефабрик придуманы свои рамки, для подворий — свои послабления, а вот крестьянско-фермерские хозяйства приравняли к промышленным гигантам.

Фермер Дмитрий Сальников объяснил в беседе с МК абсурд: теперь он обязан дезинфицировать любой транспорт на въезде. Для фабрики — рамка, для села — мойка и распылитель.

Раствор уходит в почву и ручьи, формально это уже уголовная статья за загрязнение. Ситуация доходит до нелепости: машина въезжает на обычное поле, а к фермеру предъявляют требования, как к заводу.

В итоге «пастбищное птицеводство» — практика, где куры пасутся на свежем воздухе, едят траву и жуков, живут как сто лет назад, — стало вне закона. Формально для него теперь нужна сертификация, которой не существует.

Абсурд в квадрате: натуральная курятина оказывается под запретом, а фабричные бройлеры, набитые в клетки, остаются в белом списке.

Последствия могут быть куда серьезнее, чем судьба одной фермы. Курица — главный источник мяса в России, половина всего потребления. Уже звучат прогнозы: к Новому году цена может вырасти на 15–25%.

Но дело не только в кошельках. Сальников напоминает: организм человека привык к натуральной пище, а переход на фабричную еду за одно-два поколения дал всплеск аллергий и аутоиммунных болезней.

Парадокс в том, что у страны с миллионами гектаров лугов и полей есть шанс развивать именно такие малозатратные хозяйства, которые удержат людей на земле. Но вместо этого новых фермеров выдавливают в «тень» или обратно в города.

Сальников собирается оспорить правила и говорит просто: «Делай что должно — и будь что будет». Пока же его куры, которые бегают по траве, — вне закона.