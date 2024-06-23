Квартира с двумя спальнями и выкуп в придачу: какие требования к женихам предъявляют женщины в Китае

Подход к созданию семьи в Китае совсем не такой, как в России. Местные девушки весьма требовательны, кроме того, их в стране меньше, чем мужчин, а потому в Поднебесной достаточно много холостяков. Средний возраст вступления в брак составляет 28.67 лет, и с каждым годом этот показатель увеличивается. Почему так происходит, рассказала россиянка, которая прожила в Китае три года.

Какие мужчины «не залеживаются»

Китаянки очень избирательны. Их подход можно назвать крайне практичным. На первом месте по важности — не внешность и не характер жениха, а его материальное состояние. Брак в Поднебесной сродни деловой сделке.

«Знакомый из Пекина часто жаловался, что вот ему и 30 лет уже, давно пора жениться, а квартиры своей нет еще, соотвественно никто за него не выйдет замуж», — пишет тревел-блогер.

Жительницы Китая только посмеются над фразой «С милым рай в шалаше». По их мнению, чтобы так жить, нужно себя не уважать. А ведь надо подумать еще и о благополучии будущих детей.

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Кто платит за свадьбу

Все затраты на организацию торжества берет на себя семья жениха. Более того, иногда за невесту еще и просят выкуп.

«В моем родном городе Цзянсу, вам нужно подарить невесте около 100 000–200 000 юаней на помолвку. Это немного, за исключением того, что вам нужно иметь дом и машину», — поделилися с россиянкой китаец.

Квартира-студия не поможет покорить невесту и ее семью. В апартаментах должны быть как минимум две спальни. Допустимая площадь — от 90 квадратных метров.

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Кто распоряжается финансами в семье

Даже если супруга работает, она распоряжается финансами мужа. Каждый месяц мужчины отдают всю зарплату женам.

«А потом я дам ему немного денег на карманные расходы, чтобы он сходил на работу, пообедал и несколько раз сходил куда-нибудь», — цитирует китаянку автор Дзен-канала «Тут вам не там».

Мужчин же такое положение полностью устраивает. Они готовы жертвовать своим комфортом, носить сумочки жен и завязывать им шнурки. Главное, чтобы те были рядом.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как устроены квартиры в Китае.

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