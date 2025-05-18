Лайфхаки опытного туриста: как бюджетно отдохнуть в Петербурге

Исполнить свою мечту и приехать в Петербург может каждый и для этого не нужно много средств, достаточно только знать несколько лайфхаков от путешественников.

Санкт-Петербург — город с богатой историей, красивой архитектурой и развитой системой общественного транспорта. Если знать где лучше поесть, на какой автобус сесть, то путешественнику можно прилично сэкономить во время пребывания в Северной столице. Расскажем лайфхаки, которые рекомендуют опытные путешественники.

Как сэкономить на проезде в Санкт-Петербурге

С 1 января стоимость разовой поездки в общественном транспорте Санкт-Петербурга выросла примерно на 15%. Теперь проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах стоит 75 рублей, а в метро — 81 рубль. Для многих это ощутимо, особенно если нужно ездить часто. Но есть хорошие новости — можно платить дешевле, если использовать специальные карты и приложения.

Карта «Подорожник»

«Подорожник» — это единый электронный билет, который позволяет платить за проезд дешевле. С 2025 года поездка в метро по «Подорожнику» стоит 56 рублей, а в наземном транспорте — 51 рубль. Это экономия до 25 рублей с каждой поездки по сравнению с гостевым тарифом.

«На мой взгляд такие цены уже значительно лучше. Карту Подорожник можно купить в метро всего за 80 рублей. Выглядит она, как обычный пластик с изображением города. Кстати в конце отпуска ее можно сдать и получить свои 80 рублей обратно», — объясняет туристка.

Проездные билеты

Для тех, кто ездит много, есть смысл купить проездной на месяц. Например, проездной на автобус стоит около 2300 рублей, а единый проездной на все виды транспорта — около 3800 рублей. Это выгодно, если планируете активно передвигаться по городу.

Где недорого и вкусно поесть в Петербурге

Цены на еду в Санкт-Петербурге сильно разнятся в зависимости от района и типа заведения. Чтобы не переплачивать, стоит обратить внимание на столовые и небольшие кафе — здесь можно вкусно и недорого поесть, особенно если выбрать заведения, популярные у местных. Например, сеть булочных, которая славится свежей выпечкой по разумным ценам, делится туристка на сайте Ярекомендую.ру.

Лучше избегать туристических ресторанов и кафе в центре, где цены часто завышены, а качество не всегда соответствует ожиданиям. А рынки и продуктовые лавки — это отличный вариант для тех, кто хочет перекусить на ходу или купить продукты для самостоятельного приготовления.

Что посмотреть весной в Санкт-Петербурге

Весна — одно из лучших времен для прогулок по городу. Архитектура, парки и набережные особенно красивы в это время. Обязательно стоит посетить невский проспект и его окрестности, летний сад, Дворцовую площадь и Эрмитаж — это классика, которую пропускать нельзя.

«Что посмотреть в Петербурге?! ВСе!!! Это невероятной красоты город, где каждый дом впечатляет своими фасадами. Даже, если у вас не так много средств, вы все равно получите удовольствие от прогулок по Питеру», — отмечает путешественница.

Набережные Невы являются прекрасным место для вечерних прогулок. Весной город оживает, и атмосфера становится особенно приятной.