Городовой / Город / Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Призрак в доме: как обмануть злоумышленников и сохранить спокойствие Общество
«Забота» на продажу: семья из Петербурга, торгуя землёй для многодетных, выкачала из бюджета свыше 33 млн Город
Подорожал на 3%: новогодний Оливье в Петербурге обойдется в 251 рубль Город
Замок на замке: 14 ноября Михайловский не пустит гостей Город
Отсчёт пошёл: в Петербурге раскрыли, когда загудят экскаваторы Широтной магистрали Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Здоровье
Категории
Общество Спорт

Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках

Опубликовано: 13 ноября 2025 15:52
Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках
Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках
Городовой ру

В Санкт-Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу на колясках с участием команд из четырёх стран, которые сначала сыграют по круговой системе, а затем определят победителя в плей-офф.

В Санкт-Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу среди спортсменов, передвигающихся на колясках, сообщает Петербург Центр.

В турнире принимают участие десять команд, в составе которых — представители России, Беларуси, Армении и Казахстана, среди них игроки из Санкт-Петербурга. Игры проходят по круговой системе, команды разделены на две группы.

Две лучшие команды из каждого квартета пройдут в следующую стадию и поборются в полуфиналах за выход в финал.

Помимо решающего матча, состоится поединок за третье место. Завершение турнира намечено на 16 ноября.

Вопросы инклюзивного спорта город считает важнейшими: большое внимание уделяется созданию подходящих условий для занятий физической активностью людьми с инвалидностью.

На следующий год запланировано открытие еще восьми таких подразделений в разных районах города.

В Приморском районе работает крупнейший в стране Центр развития адаптивных видов спорта, в котором есть специализированные спортивные залы и плавательный бассейн с регулируемым дном.

Сейчас рядом строится здание для занятий танцами на колясках, которое после завершения работ соединят с Центром крытым переходом.

Ранее сообщалось, что петербургские ученые создали коляску, которая управляется силой мысли.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью