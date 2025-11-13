Лёд под колёсами: Петербург встречает международный турнир по кёрлингу на колясках

В Санкт-Петербурге стартовали Международные соревнования по кёрлингу среди спортсменов, передвигающихся на колясках, сообщает Петербург Центр.
В турнире принимают участие десять команд, в составе которых — представители России, Беларуси, Армении и Казахстана, среди них игроки из Санкт-Петербурга. Игры проходят по круговой системе, команды разделены на две группы.
Две лучшие команды из каждого квартета пройдут в следующую стадию и поборются в полуфиналах за выход в финал.
Помимо решающего матча, состоится поединок за третье место. Завершение турнира намечено на 16 ноября.
Вопросы инклюзивного спорта город считает важнейшими: большое внимание уделяется созданию подходящих условий для занятий физической активностью людьми с инвалидностью.
На следующий год запланировано открытие еще восьми таких подразделений в разных районах города.
В Приморском районе работает крупнейший в стране Центр развития адаптивных видов спорта, в котором есть специализированные спортивные залы и плавательный бассейн с регулируемым дном.
Сейчас рядом строится здание для занятий танцами на колясках, которое после завершения работ соединят с Центром крытым переходом.
Ранее сообщалось, что петербургские ученые создали коляску, которая управляется силой мысли.