От «Пролетарской» до «Обухово»: где в Петербурге найти приключение с ароматом революции и выпечки

Этот маршрут, охватывающий территорию от станции метро «Пролетарская» до станции «Обухово», погружает в индустриальную атмосферу города, где переплетаются история, архитектура и современная жизнь.

Музей “Невская застава”: В гостях у революции

Первая остановка — музей “Невская застава” на Ново-Александровской улице, 23.

Здесь в конце XIX века жил Василий Шелгунов, слесарь Обуховского Завода.

В его квартире проводились подпольные собрания социал-демократов с участием молодого Ленина. Здесь можно погрузиться в атмосферу быта дореволюционных рабочих, чтобы почувствовать дух того времени.

“Кулич и Пасха”: Архитектурное чудо

Далее, на проспекте Обуховской Обороны, 235, расположена Троицкая церковь, которую в народе прозвали «Кулич и Пасха».

Но за этими ласковыми словами скрывается не только гастрономическая игра ума.

Архитектор видел ротонду как образ храма правосудия, а призматическую башню — как союз истины, человеколюбия и совести.

Обуховский Завод: Промышленная мощь России

Неподалеку, на проспекте Обуховской Обороны, д.120КД, величественно возвышается Обуховский завод — символ промышленной мощи России.

Основанный в 1863 году, он прославился производством артиллерии, снарядов и, конечно же, революционных идей.

Как пишет Телеграм-канал "Метро. Повседневности", к сожалению, прогулка по территории завода закрыта, но можно посетить его музей.

Сад “Спартак”: Оазис отдыха

Чтобы перевести дух, можно отправиться в сад “Спартак” под КАДом.

На месте дворянской усадьбы и ледового дворца теперь раскинулся зеленый массив с лавочками, аллеями и спортплощадками.

“Отличная точка для перекуса, если вы захватили с собой кофе в термосе или пирожок из местной пекарни,” — делятся бывалые туристы.

Со смотровой площадки открывается великолепный вид на Неву и Вантовый мост.

Финишная прямая: Станция “Обухово”

Последний рывок — это 2,5 км пешком по Запорожской улице до станции метро “Обухово”. Здесь и завершается путешествие по индустриальному Петербургу.

Этот маршрут сочетает в себе историю, архитектуру и природу. Он позволяет увидеть Петербург с необычной стороны, открыть новые места и узнать интересные факты о городе.