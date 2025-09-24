Городовой / Общество / «Холод собачий стоит в квартире»: когда тепло станет поступать в дома Петербурга и Ленобласти
«Холод собачий стоит в квартире»: когда тепло станет поступать в дома Петербурга и Ленобласти

Опубликовано: 24 сентября 2025 22:30
Радиатор
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Похолодание побуждает Ленинградскую область включить отопление раньше обычного.

Отопительный сезон в Ленинградской области в 2025 году начнется раньше обычного. В регионе похолодало, поэтому создались условия для запуска котельных.

«В ряде районов Ленобласти периодическое протапливание начнется уже на этой неделе», — объявил губернатор Александр Дрозденко.

Когда и где включат отопление

В первую очередь отопление включат в детсадах, школах, больницах и поликлиниках. Основной отопительный сезон официально начинается в субботу, 29 сентября.

Что в Петербурге и Москве

Власти Петербурга еще на прошлой неделе объявили, что протапливание социальных учреждений начнется 25 сентября. Однако в то же время все будет зависеть от погодных условий, пишет neva.today.

В Москве на данный момент батареи в больницах, школах и детских садиках начали теплеть. Собянин уже дал поручение перейти на зимний режим работы теплоснабжающим организациям.

Для того чтобы полноценно дать тепло, москвичам придется подождать несколько дней. Петербуржцы же разделились на два лагеря: одни считают, что давать отопление еще рано, другие — что самое время.

«Требую начать хотя бы периодическое протапливание в жилых домах СПб — в ванных комнатах и на кухне. Холод собачий стоит в квартире!»;

«В квартире +23. Если включат отопление будет +28 — уже жарко, спать невозможно, придется окна с балконом держать открытыми, улицу отапливать.

Еще и деньги за это платить. Не надо включать!» — пишут петербуржцы.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
