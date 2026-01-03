Городовой / Город / Сюрприз календаря-2026: у россиян выходных набирается почти треть года
Сюрприз календаря-2026: у россиян выходных набирается почти треть года

Опубликовано: 3 января 2026 10:18
 Проверено редакцией
В этом году россияне смогут отдыхать 118 дней благодаря выходным и праздничным датам.

В 2026 году у россиян будет в общей сложности 118 дней для отдыха, включая официальные праздники и выходные. Об этом рассказала Татьяна Подольская, представляющая Президентскую академию. Такое количество свободных дней почти вчетверо превышает три календарных месяца.

Подольская уточнила:

«В 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней, а количество рабочих дней составит 247, что в 2,1 раза больше дней отдыха».

По нормам Трудового кодекса Российской Федерации, ежегодно предусмотрено 14 праздничных дней. Если праздничный день совпадает с выходным, нерабочий день переносится на ближайший будний.

В 2026 году россияне смогут отдохнуть с 31 декабря 2025 года по 11 января включительно, а также в такие даты: 21–23 февраля, 7–9 марта, 1–3 мая, 9–11 мая, 12–14 июня и 4 ноября. Не забыли учесть и 31 декабря, который также станет нерабочим.

Кратко по числам на 2026 год:

  • Выходных и праздничных — 118 дней
  • Рабочих дней — 247 дней

Автор:
Юлия Аликова
Город
