Как только малина распустила листочки – обязательно: 3 процедуры – и ягод будет в два раза больше

Как ухаживать за малиной во время распускания листьев

Когда малина весной только начинает распускать первые зеленые листочки, это говорит о том, кусты вышли из состояния покоя и готовы к активному росту. В этот момент важно провести несколько обязательных процедур, чтобы заложить основу для будущего урожая.

Рыхление и прополка прикорневой зоны

Как только появятся молодые листья, стоит аккуратно прорыхлить почву вокруг кустов. Это обеспечивает доступ кислорода к корням и разрушает почвенную корку.

Сорняки (пырей, осот, одуванчик) лучше удалять с корнем вручную или с помощью тяпки. Если прополку отложить, сорняки быстро разрастутся, затенят посадки и создадут благоприятную среду для вредителей.

Весенняя подкормка

В период распускания листьев малина нуждается в азоте для наращивания зеленой массы. Также требуются фосфор и калий для будущего цветения и плодоношения.

Отличной подкормкой в этот период является гранулированный куриный помет. Сухие гранулы следует рассыпать вокруг кустов, слегка заделать в почву и полить водой. На 1 "квадрат" уйдет примерно 200 г помета.

Перед цветением можно провести вторую подкормку, уже с упором на фосфор и калий (например, нитроаммофоска или специальные составы для ягодных).

Подвязка побегов

Если кусты еще не подвязаны, сейчас самое время это сделать. Весной побеги быстро идут в рост, а без опоры они будут клониться к земле.

Удобнее всего использовать шпалеру. По краям ряда вбейте прочные столбы и натяните проволоку в 2 ряда на высоте примерно 60, 100 и 130 см.

Побеги аккуратно расправьте, равномерно распределите по шпалере и зафиксируйте мягким шпагатом, сообщает опытный садовод, автор блога "Моя успешная дача".

"Вот такие обязательные процедуры необходимо провести с малиной во время распускания листьев. Не упускайте этот важный весенний момент", - заключила дачница.

