Старинное село на берегу Волги, основанное в 1435 году: знаменито не только монастырем – как добраться и что посетить

Не село, а настоящая жемчужина Поволжья

В 517 километрах от Москвы и в 84 километрах от Нижнего Новгорода, на левом берегу Волги среди дремучего леса притаился старинный поселок, который называют "жемчужиной Поволжья".

Конечно, речь идет о поселке Макарьево Нижегородской области. Его появление относят к 1435 году, когда инок Макарий, позднее причисленный к лику святых, основал здесь монастырь. Но спустя несколько лет обитель разорили татары, а самому Макарию пришлось переселиться на другое место.

Legion-Media

И только через два столетия разоренный монастырь снова отстроили и дали ему имя Макарьевского Желтоводского. Ведь раньше на месте обители было Желтое озеро, которое со временем поглотила Волга.

Около монастыря появилось поселение, которое в 1779 году преобразовали в уездный город Макарьев. До 1816 года здесь проводилась крупнейшая в стране Макарьевская ярмарка, которую перевели в Нижний Новгород после пожара 1816 года.

С конца 18 до начала 20 века Макарьев был уездным городом, но со временем основная часть уездных учреждений переехала на правый берег Волги, в Лысково, расположенное на Казанском тракте. С ликвидацией уезда Макарьев стал селом Макарьево, а село Лысково приобрело статус города. Сегодня в селе проживает чуть более 100 человек, но оно по-прежнему остается центром притяжения путешественников и паломников и входит в маршруты многих туристических теплоходов.

Основные достопримечательности Макарьева

Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь

Legion-Media

Визитной карточкой села считается Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь, основанный иноком Макарием в 15 веке. Современный облик обитель обрела в 1677 году, когда завершилось строительство мощной монастырской крепости, призванной защищать монастырь и ярмарку.

Протяженность стен по периметру составляет 800 метров, что больше половины периметра нижегородского Кремля. 8-метровые стены толщиной 3 метра и многочисленные бойницы делали осаду монастыря бессмысленной.

Legion-Media

Монастырь возводили на средства, вырученные от проведения крупнейшей в стране Макарьевской ярмарки, которую учредил царь Михаил Федорович в 1641 году. Рядом образовался городок Макарьев. Но, когда из-за пожара в 1816 году ярмарку перенесли в Нижний Новгород, монастырь пришел в упадок. Обитель ожила лишь в 1883 году, но вместо мужчин была заселена уже монахинями.

Музей ткацкого станка

Legion-Media

Основан в 2015 году и призван возродить ремесло ткачества. Он рассказывает об истории ткачества на старинных станках. При этом каждый посетитель может принять участие в мастер-классе и уйти из музея уже с профессией ткача. Только за одно лето путешественники собственноручно соткали на станке «половичок дружбы» длиной 12 метров. В результате он стал уникальным экспонатом выставки. А еще в музее можно увидеть сумочки, дорожки, кошельки, салфетки, наволочки, костюмы, панно: все домотканое, ручной работы.

Страусиная ферма

Legion-Media

Помимо страусов здесь обитают гуси, утята, куры, цесарки и нубийские козы. Почти всех можно погладить, потрогать и покормить из пакетиков, которые продают на самой форме. Кроме того, путешественников угощают козьим сыром в обвалке из четырех перцев. После посещения фермы туристы оставляют только положительные отзывы.

Ранее мы рассказали о столице русских земель, которой не стало.