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Листья падают с дуба, ясеня: почему некоторые виды деревьев отторгает земля Петербурга

19 декабря 2024 13:02
Листья падают с дуба, ясеня: почему некоторые виды деревьев отторгает земля Петербурга
Листья падают с дуба, ясеня: почему некоторые виды деревьев отторгает земля Петербурга
Фото Городовой.ру

Профессор поделился своими наблюдениями.

Ясеневая изумрудная узкотелая златка (Agrilus planipennis Fairmaire) стала серьёзной угрозой для исторических парков Санкт-Петербурга. Этот вредитель, попавший в Россию из Восточной Азии, уничтожил миллионы ясеней по всему миру, и теперь под ударом оказались ценные насаждения Северной столицы.

Угроза для парков и аллей

Петербург славится своими историческими парками и дворцовыми ансамблями: Петергоф, Царское Село, Гатчина, Летний сад. Ясени занимают значительное место в этих насаждениях, а также в аллейных посадках города. Однако из-за инвазионного вредителя под угрозой оказались десятки тысяч гектаров зелёных зон.

Почему златка так опасна?

На своей родине, в Восточной Азии, златки не причиняют значительного ущерба благодаря естественным врагам. Однако в новых климатических условиях, таких как Россия, эти насекомые действуют бесконтрольно. Личинки златки проникают под кору ясеней, повреждая ткани дерева и приводя к его гибели.

Методы борьбы

Сейчас в Петербурге используют единственный способ борьбы — вырубку заражённых деревьев. Однако этот метод лишь сдерживает распространение вредителя. Ученые предлагают более современные подходы, такие как:

  • Использование феромонов для обнаружения вредителя.
  • Завоз насекомых-паразитоидов, которые питаются златками.

Профессор Андрей Селиховкин в беседе с порталом «Агроэксперт» подчёркивает необходимость оперативного внедрения этих методов, чтобы не допустить масштабного уничтожения ясеней.

Текущая ситуация

На сегодняшний день очаги распространения златки зафиксированы в девяти точках Санкт-Петербурга. В двух из них заражённые деревья были вырублены, но в остальных вредитель продолжает угрожать. Климат Северной столицы частично сдерживает её распространение, но потепление может ускорить адаптацию насекомого.

Что делать дальше?

Для спасения ясеней необходимо:

  • Ускорить внедрение феромонного контроля.
  • Рассмотреть возможность использования природных врагов златки.
  • Усилить мониторинг городских насаждений.

Вопрос спасения ясеней Санкт-Петербурга стал не только экологической, но и культурной проблемой. Утрата этих деревьев может необратимо изменить облик исторических парков, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия города.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество Санкт-ПетербургЭкология
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