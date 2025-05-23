Забудь о «Питере»: какие слова и поступки смертельно обидят петербуржца и что нужно знать о негласном кодексе Северной столицы

Санкт-Петербург — не один из тысяч похожих друг на друга городов, он действительно имеет свою особенную харизму, окутан мифами и легендами. Естественно, его образ не обходится и без прочно укоренившихся стереотипов. К большинству из них стоит отнестись с долей юмора, но одновременно помнить и знаменитую поговорку о шутке.

Речь вовсе не о «подъезде» против «парадной» или «поребрике». Есть масса вещей, которые могут обидеть горожан.

«Питер» под запретом: неуважительная фамильярность

Санкт-Питер-Бурх. Это то название, которое распространилось в неофициальном обиходе сразу после того, как был возведен этот волшебный город. Усеченная с двух сторон форма с тех пор укоренилась достаточно прочно, но называть город Питером сами его жители считаю не просто неуважительным, а даже фамильярным.

Так что, пусть это название является ровесником Северной столицы, такая фамильярность не всегда уместна. Использование сокращенной формы названия города считается признаком недостаточного уважения.

Москва: неуместное сравнение

Петербуржцы неплохо относятся к москвичам, возможно, даже любят их — где-то очень глубоко в душе. Но забыть о том, что они, оставаясь колыбелью культуры в России, перестали быть ее столицей, все же не могут.

Поэтому сравнение своего прекрасного города на Неве с белокаменной привыкли считать не более, чем шуткой, притом неуместной. Попытки сравнить Петербург с Москвой воспринимаются как недооценка культурного значения Северной столицы.

Обращение на «ты»: нарушение личных границ

Не стоит быть бесцеремонным Это действительно город высокой культуры. Так что тут на «ты» к незнакомым людям не обращаются. Такое раскрепощенное обращение лучше оставить за пределами Санкт-Петербурга, поскольку здесь с ним можно прослыть развязным и бестактным.

Местные жители отвечают на такое обращение ледяным душем из вежливости и молчаливого осуждения. Поэтому как минимум в общественных местах лучше не «тыкать». Соблюдение дистанции и формальное обращение — залог уважительного отношения.

Восхищение городом: признание красоты

Как пишет канал Top Secret History, достопримечательности — повод для восхищения. Изысканная красота Санкт-Петербург воодушевляет. И людям, которые оказались под впечатлением от нее, точно не нужно это скрывать.

Неважно, что понравилось гостю города — чугунная ограда или величественный собор. Главное — выразить свое восхищение этим произведением архитектурного искусства. Это растопит сердце любого жителя Петербурга, даже самое суровое.

Безграмотность: режущий слух нонсенс

Если человек считает, что «ложить ихний матрац в калидоре» — это вполне грамотное построение речи, то в глазах петербуржца он падет ниже поребрика, поскольку подобные ошибки причиняют жителям города почти физическую боль. Естественно, воспитание и деликатность помогут им удержаться и не высказать все приезжему, но в целом ему уже ничего не поможет.

Начитанность: важный признак

Каждый, кто подозревает, что почти все петербуржцы — настоящие библиофилы, будет прав. Здесь любят читать как классиков, так и книжные новинки. В Санкт-Петербурге в общественном транспорте можно подслушать интереснейшие диалоги обо всем на свете, от французской классической драмы до хипстерского современного романа.

Интерес к литературе и образованность — часть менталитета петербуржцев.