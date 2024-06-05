Лучшие отели Абхазии на берегу моря: в них можно отдохнуть всей семьей

За последнее время Абхазия стала очень востребованным курортом у туристов. А этим летом она и вовсе бьет все рекорды по популярности. Многие россияне отдают ей предпочтение вместо отечественных курортов и чаще всего наведываются в Пицунду или Гагру.

И этот выбор неудивителен: побережье в Абхазии значительное чище, чем в Сочи, цены при этом ниже, а пейзажи не оставляют равнодушными. Вот лучшие отели в этих двух городах.

Отели в Гагре

Аквамарин (4 звезды)

Это место отлично подойдет для семейного отдыха. Номера выполнены в ненавязчивой светло-голубой цветовой гамме, а на территории отеля имеется шикарный бассейн с подогревом. У отеля есть оборудованный пляж смешанного типа — песок с галькой. Также здесь есть детский клуб и площадка, много спортивных активностей и диско-клуб. А по вечерам постояльцы могут насладиться живой музыкой.

В отеле даже предусмотрена система ол-инклюзив. Стоимость номера за ночь варьируется от 5500 до 22900 рублей в зависимости от тарифа.

Amza Park (5 звезд)

Этот отель — обновленный пансионат «‎Энергетик». Здесь есть свой пляж с очень удобным заходом в море. Помимо него, на территории ресторана имеется свой открытый бассейн и субтропический парк. Стоимость ночи составляет от 8500 рублей. Постояльцы отмечают, что сервис отеля сопоставим с пятизвездочными турецкими отелями.

Sun Palace (4 звезды)

Этот отель расположен в 15 минутах ходьбы от моря, но зато он новый, с очень просторными номерами, а еще недорогой. Стоимость ночи составляет порядка 5300 рублей, включая питание. Номера очень просторные, так что это идеальный выбор для отдыха с компанией или детьми.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Лучшие отели в районе Пицунды

Paradise Beach (4 звезды)

Это новый комплекс, расположившийся в селе Алахадзы, рядом с Пицундой. Здесь потрясающий вид на море и роскошные закаты. Отель расположен на первой береговой линии и имеет свой пляж с шезлонгами и зонтами. Также имеется открытый бассейн, а в стоимость, которая за ночь составляет от 3700 рублей, входит питание и напитки.

Oasis Club (4 звезды)

Еще один отель в Алахадзы, куда многие туристы возвращаются снова и снова. Здесь широкий и длинный пляж с пологим заходом, а также имеется бассейн с теплой водой и множество зон для уединенного отдыха. Номера современные с красивыми видами с балконов. Стоимость ночи от 9700 рублей, с учетом трехразового питания.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Дельфин (4 звезды)

Уютный, тихий, семейный отель, расположенный недалеко от Пицунды. Он находится на самом берегу моря и позволяет вдоволь насладиться неспешным пляжным отдыхом. Стоимость с питанием составляет от 6800 рублей за ночь.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru