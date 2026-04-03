Лучший друг томатов: Вот как использовать крапиву на даче - 3 классных способа

Советы по выращиванию томатов на даче.

Томат - одна из самых популярных культур, его выращивают не только на даче, но также на балконе и даже на подоконнике.

Но не каждый дачник знает, что дать томатам для бешеного плодоношения, при этом есть одна культура, которую называют лучшим другом томата, рассказывают о её применении на даче на канале "Моя дача. Сад и огород".

Речь идёт о крапиве, которую чаще всего скашивают и отправляют в компостную кучу, а она между прочим бесценна.

Первый вариант - отправить несколько листиков крапивы в лунку томата при пересадке в грунт. Крапива содержит такие вещества как кальций, железо, марганец, кремний. Перегнивая в почве, она обеспечит томаты необходимым для образования крупных плодов питанием.

Также крапива хороша для профилактики от фитофтороза, который поражает томаты в середине сезона. Рвем килограмм свежей крапивы, измельчаем, заливаем 3 литрами тёплой воды. Настаиваем средство сутки, потом процеживаем, добавляем пару столовых ложек жидкого мыла и применяем для опрыскивания томатов.

Третий вариант использования - приготовление зелёного удобрения. Садовую бочку наполняем сорванной травой, обязательно, чтобы была и крапива. Добавляем сахар или варенье, чтобы стимулировать брожение, доливаем водой до верха и настаиваем на солнце 2 недели. Разводим средство 1 к 10 и используем для полива томатов. Они получат шикарный заряд полезных микроэлементов для роста и формирования плодов.

Подкармливать зелёным удобрением можно не только томаты, но также перцы и огурцы, вносить его хорошо 1 раз в 3 недели.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно повысить урожайность смородины при помощи простых удобрений.