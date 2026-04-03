«Матч года» в Петербурге: крупнейшая арена мира примет битву хоккейных легенд

В Санкт-Петербурге состоится хоккейный матч с участием звезд КХЛ и НХЛ. Игра пройдет на «СКА Арене» 25 июля в 17:00, указано на официальном сайте стадиона.
Детали событий
На одной из самых передовых и современных ледовых арен мира — «СКА Арене» — сойдутся российские хоккеисты из НХЛ и те, кто выступает в российских клубах, сообщается в анонсе.
Один из организаторов, Михаил Сергачёв, акцентирует внимание на благотворительной цели матча.
Цели и достижения
За два года проект собрал 40 миллионов рублей на благотворительность, и это еще не максимум.
Сергачёв, игрок «Юта Маммот», ожидает роста благодаря крупнейшей в мире ледовой площадке.