«Матч года» в Петербурге: крупнейшая арена мира примет битву хоккейных легенд
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Добавляем две горсти в лунку – и картошка крупнее соседской в 2 раза – ни проволочника, ни колорадских жуков Полезное
«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

«Матч года» в Петербурге: крупнейшая арена мира примет битву хоккейных легенд

Опубликовано: 3 апреля 2026 08:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Основная цель мероприятия — это благотворительность.

В Санкт-Петербурге состоится хоккейный матч с участием звезд КХЛ и НХЛ. Игра пройдет на «СКА Арене» 25 июля в 17:00, указано на официальном сайте стадиона.

Детали событий

На одной из самых передовых и современных ледовых арен мира — «СКА Арене» — сойдутся российские хоккеисты из НХЛ и те, кто выступает в российских клубах, сообщается в анонсе.

Один из организаторов, Михаил Сергачёв, акцентирует внимание на благотворительной цели матча.

Цели и достижения

За два года проект собрал 40 миллионов рублей на благотворительность, и это еще не максимум.
Сергачёв, игрок «Юта Маммот», ожидает роста благодаря крупнейшей в мире ледовой площадке.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью