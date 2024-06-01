Луна — хорошо, птица — плохо: в какие приметы верят пилоты

Свои суеверия есть в каждой профессии. И даже в такой серьезной как авиапромышленность. Казалось бы, пилоты могут полагаться только на точный расчет и полученные знания, но на деле практически каждый еще и обращает внимание на знаки судьбы.

Птица на борту

Если накануне вылета в салон или даже грузовой отсек авиалайнера залетает птица, это не предвещает ничего хорошего. К слову, залетевшее в дом пернатое тоже чаще всего сулит несчастья. Но иногда этому событию приписывают и положительное влияние. Все зависит от вида животного.

Источник фото: Legion-Media

Слово — не воробей

Летчики никогда не назовут полет «последним», чтобы он действительно таким не оказался. Вместо этого они скажут «крайний».

Особо суеверные стараются не оповещать никого о приблизительном времени прилета. Иначе обязательно что-то пойдет не так, и посадка случится позже.

«Плохие» даты

Тут пилоты опираются главным образом не на суеверия, а на статистику. Оказывается, много катастроф происходило в начале августа и сентября. Поэтому первые дни этих месяцев считаются неблагоприятными для совершения рейсов.

В то же время некоторые подвержены страху перед числом 13. Неспроста во многих самолетах даже нет рядов с этим номером.

Благословение Луны

Если лунный свет по время ночного полета освещает правый борт воздушного судна, пилоты рассчитывают на получение большой прибыли. Тот же благоприятный исход ждет тех, кто пролетит через радугу.

Источник фото: Legion-Media

Никаких фотографий

Прямо перед вылетом летчики никогда не фотографируются. Якобы это может привести к тому, что человек не вернется назад. Кроме того, снимки могут выйти неудачными. Ведь перед сложными рейсами у пилотов также не принято бриться и стричь ногти.

Надкусить и забыть

Чтобы благополучно вернуться за землю, пилоты могут специально подготовить для себя незавершенные дела. Например, надкусить еду, а доесть ее уже после посадки.

Опасные игрушки

Летчики нечасто увлекаются сборкой мини-моделей самолетов. Считается, что если игрушка поломается, беда будет грозить и реальному самолету, пишет Дзен-канал «Кириллица».

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media