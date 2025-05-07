Маленький Дубай в Петербурге: когда в Северной столице появится самый крупный курорт в России

Курорт под названием «Санкт-Петербург Марина» будет профинансирован из бюджета и инвесторами.

В ближайшие годы на берегу Финского залива, в районе Горской, появится большой и современный курорт. Этот проект обещает стать одним из крупнейших туристических объектов в России, а на его территории даже будут искусственные острова и впечатляющая инфраструктура. Рассказываем подробнее о новом морском проекте в Северной столице.

Что будет построено и где

Туристический кластер займет большую территорию в 160 гектаров в Приморском районе Петербурга. Здесь появятся искусственные озера с островами и маяками, которые укажут на морскую тематику курорта. Планируется построить набережные, парки, рестораны и кафе, а также спортивные и социальные объекты, то есть отдых там обещает быть не только расслабляющим, но и активным.

Яхт-клуб и инфраструктура

В центре проекта — яхт-клуб с 1500 местами для стоянки судов летом и местами для зимнего хранения. Для любителей парусного спорта создадут академию яхтинга, а также искусственный тренировочный водоем, сообщает Деловой Петербург. Курорт станет крупнейшим в России, что привлечет туристов и яхтсменов со всей страны и из-за рубежа.

Кроме того, в курортном кластере появится круглогодичный бассейн, образовательный центр и эллинги для ремонта судов. Также к объекту планируют проложить новые дороги, чтобы связать курорт с городом, что беспокоит местных жителей. Они опасаются ухудшения экологии и изъятия у них земель для такой инфраструктуры.

В апреле начались общественные обсуждения проекта, где горожане высказали свои замечания и предложения. Власти обещают учитывать мнение населения подстраивать курорт под требования горожан.

Инвестиции и сроки

Стоимость проекта оценивается примерно в 230 миллиардов рублей. Из них около 65 миллиардов рублей потратит государство, а остальное вложат инвесторы. Из бюджета средства пойдут на строительство дорог, электросетей и водоснабжения, а гостиницы, рестораны и развлекательные заведения возведут за счет частных вложений.

Курорт рассчитан на прием до 1,3 миллиона туристов в год. В планах - построить гостиницы с 6700 номерами разного уровня — от трех до пяти звезд. Завершить строительство хотят к 2029–2030 годам.