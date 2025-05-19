Семейная драма в Ленобласти: жители обнаружили в своем доме брошенных детей белки

Выживут ли брошенные бельчата и почему им не дают имена?

В Выборгском районе Ленобласти белка родила прямо в стене дома, а сама сбежала. Детей взяли на себя люди. Эта неожиданная находка превратилась в трогательную историю о заботе и ответственности.

Находка в стене: от мышей до бельчат — неожиданный сюрприз

Семья из поселка Советский под Выборгом третью неделю выхаживает крошечных новорожденных бельчат, которых оставила мать. Кормят посменно и даже делают массаж.

Семейство грызунов случайно обнаружили в строящемся доме на даче в соседнем поселке, рассказала 47news хозяйка дома Мария. Изначально, услышав шуршание в стене, семья подумала о мышах, но реальность оказалась гораздо интереснее.

Беличья «квартира»: пленка утеплителя и роды под крышей

«Дом без отделки, на стенах только пленка утеплителя из минеральной ваты. Муж приехал, прорезал дыру и сначала даже не понял, что за живность нашел. Позвонил мне, показал по видеосвязи. Оказалось, белка забралась в стену под крышей на втором этаже и родила», — говорит собеседница.

Местом для родов белка выбрала не самое обычное место — стену строящегося дома, что стало полной неожиданностью для хозяев.

Материнский инстинкт: белка появлялась, а потом пропала

Сначала думали оставить детенышей в стене и вернуть утеплитель на место, но восстановить норку не получилось. Их вытащили и положили в коробку, для матери поставили воду и еду. Белка первые пару дней появлялась — хозяева видели, как она бегала по дому — но потом пропала.

Чтобы отследить появление матери, перед дыркой в стене также поставили лист бумаги: если он падал, значит белка была. Первое время лист падал, а затем оставался неподвижным. Мать-белка попыталась вернуться к детенышам, но по неизвестным причинам оставила их навсегда.

Вскармливание: козье молоко и инсулиновый шприц

Пришлось брать вскармливание бельчат в свои руки.

«По статье из интернета сделала вывод, что бельчата сильно обезвожены. Забрали их с дачи и показали ветеринару, она подтвердила обезвоживание, объяснила, что делать. Дома коробку с бельчатами поставили на батарею, начали кормить козьим молоком из инсулинового шприца», — рассказала спасительница.

Семья не растерялась и с помощью советов из интернета и ветеринара начала выхаживать маленьких грызунов.

Выжившие: трое из пяти — борьба за жизнь

Всего из пяти остались только трое — один мальчик и две девочки. Остальным давать имена не хотят, чтобы не привязываться, но это не особо помогает, говорит Мария. Несмотря на все усилия, спасти всех бельчат не удалось.

Семья признается, что трудно не привязаться к маленьким животным, несмотря на желание сохранять эмоциональную дистанцию.

«Многодетная» семья: кормление каждые несколько часов и массаж животиков

«Так мы неожиданно стали многодетной семьей. Кормим каждые несколько часов: с шести утра — мое дежурство, с 9 утра — мужа. Я их взвешиваю, одна из девочек — самая крупная. Остальные весят по 58 грамм, а она уже 68. После кормления пару раз в день им нужно массировать животик, чтобы с пищеварением все было хорошо. Один молоком подавился, пришлось реанимировать. Перевернули вниз головой, аккуратно потрясли, оклемался, задышал. Растем, уже уши открылись, кисточки видны», — рассказала она.

Семья полностью погрузилась в заботу о бельчатах, требующую много времени и внимания.

Реабилитация: месяц в вольере с сородичами — шанс на выживание

Как объяснили в центре реабилитации диких животных «Сирин», перед выпуском в дикую природу белкам необходимо как минимум месяц провести в вольере с сородичами, чтобы научиться обмениваться звуковыми сигналами и воспринимать их. В противном случае в природе животному грозит смерть. Перед выпуском в дикую природу необходимо провести реабилитацию, чтобы обеспечить их выживание в естественной среде.

Семья планирует передать бельчат в центр реабилитации, где они пройдут необходимую подготовку к самостоятельной жизни в дикой природе.