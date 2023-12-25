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Майонезу нашлась достойная замена: вот какой соус можно добавить в салат

Майонезу нашлась достойная замена: вот какой соус можно добавить в салат
Чем заменить надоевший майонез

Он сделает блюда в разы вкуснее.

Большинство новогодних салатов традиционно заправляют майонезом. Но если этот соус уже надоел, его можно заменить другим. Блюда получатся более легкими и вкусными.

Вам понадобятся:

  • сметана 20% — 200 г,
  • вареные желтки — 2 шт.,
  • горчица — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу.

Желтки разотрите со сметаной. Затем добавьте к массе горчицу и посолите смесь при необходимости. Взбейте компоненты блендером, чтобы текстура стала более воздушной и однородной. Готовым соусом можно заправлять любые салаты, отмечает портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
25 декабря 2023 11:30
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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