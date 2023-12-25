Майонезу нашлась достойная замена: вот какой соус можно добавить в салат

Большинство новогодних салатов традиционно заправляют майонезом. Но если этот соус уже надоел, его можно заменить другим. Блюда получатся более легкими и вкусными.

Вам понадобятся:

сметана 20% — 200 г,

вареные желтки — 2 шт.,

горчица — 1 ст. л.,

соль — по вкусу.

Желтки разотрите со сметаной. Затем добавьте к массе горчицу и посолите смесь при необходимости. Взбейте компоненты блендером, чтобы текстура стала более воздушной и однородной. Готовым соусом можно заправлять любые салаты, отмечает портал «Лайфхакер». Приятного аппетита!

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