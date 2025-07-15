Флотский шик на тарелке: как найти ресторан в Петербурге, где когда-то обедал Антибиотик

Как корабль для императора стал «бандитской» трапезной.

Великий Линейный корабль “Благодать”, 130-пушечный флагман эпохи, появился на свет благодаря усилиям императора Павла I.

25 февраля (8 марта) 1799 года в Петербурге началось строительство этого титана, а 14 августа 1800 года он был спущен на воду.

“Благодать” был первым в России и вторым в мире линейным кораблем с такой огневой мощью.

Событийные нотки в строительной хронике

Во время торжественного спуска корабля “Благодать” на воду произошел неожиданный казус: судно ни за что не желало покидать стапель.

Некто из собравшихся тотчас же откликнулся эпиграммой:

“Все противится уроду, “Благодать” не желает войти в воду”.

Интересно, что Павлу I якобы засунули этот остротный куплет прямо в ботфорт во время церемонии.

Ситуацию удалось разрешить благодаря системе блоков И.П. Кулибина, предложенной им на основе опыта предшествующих спусков кораблей “Зачатие святой Анны” и “Архистратиг Михаил”.

Название “Благодать” корабль получил, как предполагается, в честь Анны Лопухиной-Гагариной, возлюбленной императора Павла.

Служба в империи

На протяжении более 14-ти лет “Благодать” служила в Балтийском море, участвовала в походах и сражениях против Франции, Швеции и Англии.

Как пишет блогер Олег Еверзов, в 1814 году, по завершении службы, “Благодать” была разобрана в Кронштадте.

Ресторан “Благодать”: Культурное наследие и кино

На месте корабля возник ресторан-дебаркадер “Благодать”, что современно воссоздал исторический образ флагмана.

Расположенный на Петровской набережной, “Благодать” стал объектом общего внимания благодаря съемкам сериала “Бандитский Петербург”. Здесь герой Виктор Павлович Говоров, прозванный Антибиотиком, проводил свои знаменитые трапезы.

Реконструкция “Благодати” была осуществлена из фрагментов финской баржи в 2005 году.

Связь с прошлым и современностью на тарелке

Сегодня “Благодать” — это совершенно новый импульс, далекий от культового сериала и морской службы.

Здесь наслаждаются не только видами Невы и архитектурой заведения, напоминающей корабль, но и изысканными морепродуктами.