Мини-копия Европы и Ад на земле: топ-5 самых странных городов мира

Многие города знамениты благодаря своим достопримечательностям, однако есть точки на карте мира, которые прославились совсем иначе. Побывать в некоторых из них отважится не каждый.

Ад, США

Название у городка в штате Мичиган прямо-таки кричит о том, что ехать туда не стоит. Однако никакой разверзнутой пропасти в преисподнюю там нет. На самом деле населенный пункт вполне обычный. А вот история его наименования примечательная. Существует легенда, что еще в XIX веке там побывали немецкие путешественники. Они восхитились красотами города и воскликнули: Wie schön und hell! («Как красиво и ярко!») Американцы же подумали, что место прозвали адом: Hell в переводе с английского обозначает преисподнюю.

Туристы, посещающие город, развлекаются тем, что отправляют близким открытки из «ада». А местные популяризируют населенный пункт как могут, например, предлагают приобрести участок в Аду размером с один дюйм. А тот, кто раскошелится на 100 долларов, может день побыть мэром Ада.

Источник фото: Legion-Media

Халльштатт, Китай

Этот небольшой городок находится неподалеку от Гонконга. Он знаменит тем, что является копией австрийского Халльштатта, который находится в Альпах. Создателем реплики стал китайский миллиардер, которому так понравился оригинал, что он решил воссоздать его на своей родине. Как ни странно, недвижимость в этом уголке Поднебесной стоит даже дороже, чем в Австрии.

Источник фото: Legion-Media

Сетениль-де-Лас-Бодегас, Испания

Сетениль-де-Лас-Бодегас может заинтересовать любителей острых ощущений и отпугнуть людей с клаустрофобией. Дело в том, что часть города располагается прямо под нависающей над ним скалой. Она же служит крышей для некоторых домов.

Источник фото: Legion-Media

Кубер-Педи, Австралия

В небольшом городке Кубер-Педи проживают всего 1500 человек. А находится он под землей. Основали населенный пункт еще в XX веке добытчики опалов, которые не хотели селиться на жаре. Со временем в подземном городе появились бары, игровые залы и коммуникации. Есть даже молитвенный дом с витражами.

Источник фото: Legion-Media

Миякедзима, Япония

Жителям этого города приходится несладко. Они живут рядом с вулканом Ояма, который время от времени извергает ядовитые газы и пепел. Местным приходится надевать противогазы по каждому сигналу сирены, однако уехать оттуда они все равно не стремятся.

Источник фото: Legion-Media