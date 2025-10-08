Когда почетный пленник гуляет по Невскому: чем запомнилось 8 октября в истории Петербурга

День, когда Петербург встречал героя, дарил свет и прощался с пленными.

8 октября — дата, которая в истории Петербурга ознаменовалась тремя значимыми, но совершенно разными событиями, каждое из которых оставило свой след в судьбе города и страны.

От появления почетного пленника до запуска первой советской ТЭЦ и трагической эвакуации времен блокады — эти события сплетаются в единый, многогранный узор истории.

1859: Почетный пленник в объятиях столицы

В 1859 году в Петербург прибыл сам Шамиль — предводитель кавказских народов, чье сопротивление России стало легендой.

Несмотря на статус пленника, его встреча в столице была отмечена почестями. Горожане устроили «импровизированные праздничные гулянья» вокруг Знаменской гостиницы, где остановился имам.

Шамиль провел в Петербурге десять дней, успев пообщаться с городскими властями, прогуляться по Невскому проспекту, осмотреть знаковые достопримечательности — памятники Петру I и Николаю I, Исаакиевский собор и Кунсткамеру.

На следующий день его представили императрице Марии Александровне в Царском Селе. У статуи Христа Шамиль произнес знаменательные слова:

«Он учил вас многому прекрасному».

Здесь же ему сообщили о месте ссылки — городе Калуга.

1922: Заря новой эпохи — первая ТЭЦ по плану ГОЭЛРО

В 1922 году 8 октября ознаменовалось событием, положившим начало новой индустриальной эре — торжественным пуском турбины ТЭЦ №5 на заводе «Красный Октябрь» в Уткиной заводи.

Это была первая в СССР тепловая электростанция, построенная по амбициозному плану ГОЭЛРО.

Генрих Графтио, выступая на митинге, заявил:

«Новая электростанция, вместе с Волховстроем, создаст верные условия для оживающего Петрограда, покажет, что не быть здесь месту пусту!».

Электростанция работала на кусковом торфе, поставляемом по Неве из «Синявино», «Назии» и «Тесово».

1941: Трагедия блокадного эвакуационного этапа

Как пишет panevin, 8 октября 1941 года, на фоне начавшейся блокады Ленинграда, развернулась трагическая страница истории.

По распоряжению первого секретаря Ленобкома ВКП(б) Жданова стартовала секретная операция по эвакуации заключенных в Новосибирск.

Этап включал около 2500 человек, среди которых были 222 политических, 416 женщин и около 140 военнопленных немцев.

Путь оказался смертельно опасным. Около 600 человек пропали в пути, из них при перевозке по железной дороге погибло около 200, а около 400 человек можно считать погибшими во время перевозки по Ладоге.

Этот день напоминает о страшной цене, которую пришлось заплатить городу и его жителям в годы войны.