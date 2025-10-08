Когда почетный пленник гуляет по Невскому: чем запомнилось 8 октября в истории Петербурга

8 октября — дата, которая в истории Петербурга ознаменовалась тремя значимыми, но совершенно разными событиями, каждое из которых оставило свой след в судьбе города и страны.
От появления почетного пленника до запуска первой советской ТЭЦ и трагической эвакуации времен блокады — эти события сплетаются в единый, многогранный узор истории.
1859: Почетный пленник в объятиях столицы
В 1859 году в Петербург прибыл сам Шамиль — предводитель кавказских народов, чье сопротивление России стало легендой.
Несмотря на статус пленника, его встреча в столице была отмечена почестями. Горожане устроили «импровизированные праздничные гулянья» вокруг Знаменской гостиницы, где остановился имам.
Шамиль провел в Петербурге десять дней, успев пообщаться с городскими властями, прогуляться по Невскому проспекту, осмотреть знаковые достопримечательности — памятники Петру I и Николаю I, Исаакиевский собор и Кунсткамеру.
На следующий день его представили императрице Марии Александровне в Царском Селе. У статуи Христа Шамиль произнес знаменательные слова:
«Он учил вас многому прекрасному».
Здесь же ему сообщили о месте ссылки — городе Калуга.
1922: Заря новой эпохи — первая ТЭЦ по плану ГОЭЛРО
В 1922 году 8 октября ознаменовалось событием, положившим начало новой индустриальной эре — торжественным пуском турбины ТЭЦ №5 на заводе «Красный Октябрь» в Уткиной заводи.
Это была первая в СССР тепловая электростанция, построенная по амбициозному плану ГОЭЛРО.
Генрих Графтио, выступая на митинге, заявил:
«Новая электростанция, вместе с Волховстроем, создаст верные условия для оживающего Петрограда, покажет, что не быть здесь месту пусту!».
Электростанция работала на кусковом торфе, поставляемом по Неве из «Синявино», «Назии» и «Тесово».
1941: Трагедия блокадного эвакуационного этапа
Как пишет panevin, 8 октября 1941 года, на фоне начавшейся блокады Ленинграда, развернулась трагическая страница истории.
По распоряжению первого секретаря Ленобкома ВКП(б) Жданова стартовала секретная операция по эвакуации заключенных в Новосибирск.
Этап включал около 2500 человек, среди которых были 222 политических, 416 женщин и около 140 военнопленных немцев.
Путь оказался смертельно опасным. Около 600 человек пропали в пути, из них при перевозке по железной дороге погибло около 200, а около 400 человек можно считать погибшими во время перевозки по Ладоге.
Этот день напоминает о страшной цене, которую пришлось заплатить городу и его жителям в годы войны.