Где можно увидеть Петербург с высоты птичьего полета: миниатюра в мелких деталях — не Лахта и не Исаакий

Оценить красоту и величие Санкт-Петербурга можно, не только гуляя по его достопримечательностям, ведь есть место, где все они собраны вместе.

Было бы здорово посмотреть на Петербург в уменьшенном виде, чтобы сразу понять, где находятся главные достопримечательности и взглянуть на город разом. Мечты сбываются, ведь именно в Северной столице есть подобное место — комплекс «Петербург в миниатюре». Там город видно буквально с высоты птичьего полета.

Точные копии

Миниатюра — это подарок, который городу сделал Газпром и теперь каждый может почувствовать себя гигантом и взглянуть на Северную столицу с высоты. Получается музей под открытым небом, где собраны точные уменьшенные копии самых известных архитектурных памятников города: Зимний дворец, Исаакиевский и Казанский соборы, Петропавловская крепость, Адмиралтейство, Храм Спаса на Крови и многие другие, сообщает NWSide.

Все миниатюры выполнены из бронзы и гранита в масштабе примерно 1:33, что позволяет рассмотреть даже мелкие детали фасадов и украшений зданий. Прогулка по этому мини-городу занимает около 15-20 минут, и это отличный способ познакомиться с историческим центром Петербурга, особенно если вы приезжий или просто хотите вспомнить знакомые места в необычном формате.

Скульптурная группа «Зодчие Петербурга»

Рядом с мини-городом установлена скульптурная композиция «Зодчие Петербурга» — это восемь бюстов великих архитекторов, которые создавали облик города. Среди них — Растрелли, Росси, Трезини и другие. Со временем в народе сложилось поверье, что если тот, кто задумал какое-либо строительство, сядет в компанию мастеров своего дела, то его замысел обязательно получится.

Где находится и как добраться?

Комплекс расположен в Александровском парке на Петроградской стороне, всего в 100 метрах от станции метро «Горьковская». Это удобное место для прогулок — рядом находятся Петропавловская крепость, Планетарий, Ленинградский зоопарк и театр. Вход свободный, экспозиция открыта с 9 утра до 10 вечера, но зимой не работает из-за погодных условий.