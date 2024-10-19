Многие хозяйки моют полы горячей водой, а потом удивляются разводам и налету: вот как нужно делать

Многие уверены, что горячая вода — залог чистоты, но это не всегда работает при уборке. Разбираемся, почему важно выбирать правильную температуру воды для чистки полов.

В уборке действует правило, что высокая температура воды улучшает эффект очищения. Это действительно верно для душа и мытья посуды, но когда дело касается полов, подход меняется. Если вы привыкли мыть полы горячей водой, будьте готовы к разводам и налету на поверхности. Вода слишком быстро испаряется, оставляя на полу следы моющих средств.

Что делать, если пол очень грязный? Можно начать с горячей воды, но после этого нужно обязательно пройтись прохладной водой, чтобы удалить остатки средств и грязь, высохшую на поверхности. Этот метод работает как при ручной уборке, так и со шваброй или моющим роботом-пылесосом. Для последнего вообще лучше использовать только прохладную воду, так результат будет качественнее, передает The Cosmo.

Исключением является только паровая швабра. Ее высокая температура эффективно очищает пол, не оставляя налета и разводов. Выбирайте технику и температуру воды с умом, и ваши полы будут сиять чистотой без лишних усилий!

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