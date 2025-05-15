Винтаж вместо секонда: почему петербуржцы переходят на ресейл и где искать сокровища прошлого

На смену секонд-хендам приходит ресейл винтажных и брендовых вещей. Так покупатели компенсируют уход международных модных брендов. Ресейл и винтаж перестают быть просто способом сэкономить и становятся полноценной частью модного рынка Петербурга.

Ресейл — полноценная часть модного рынка: тренды и digital-сервисы

К маю 2025 года ресейл и винтаж в России вышли из ниши «экономии» и стали полноценной частью модного рынка — с digital-сервисами, офлайн-форматами и собственными трендами. Ресейл больше не ассоциируется с дешевыми вещами — теперь это модный тренд, который поддерживается звездами и блогерами.

По словам основательницы комиссионного бутика Best Resale Жанны Сильченко, годовой оборот fashion resale доходит до 200 млрд рублей, формируя 6% совокупного объема рынка. Этот факт свидетельствует о том, что ресейл-рынок растет и развивается, привлекая все больше покупателей и продавцов.

Причины популярности: осознанное потребление, экономия и уникальный ассортимент

«Причин популярности много: тут и глобальный тренд на осознанное потребление, и желание прикоснуться к прекрасным вещам с историей, и банальное желание сэкономить. К тому же на ресейле всегда более разнообразный ассортимент, мы не ограничены сезонностью и привязкой к трендам. Покупатели медленно, но уверенно перекочевывают из офлайна в онлайн. Рост онлайн-продаж — это не просто тренд, а новая реальность бизнеса», — отмечает Жанна Сильченко в беседе с «Деловой Петербург».

Осознанное потребление — одна из ключевых причин популярности ресейла. Люди все чаще задумываются о воздействии модной индустрии на окружающую среду и выбирают более экологичные варианты.

Рост продаж: аксессуары и мужская одежда в лидерах

В I квартале 2025 года продажи одежды и аксессуаров «с рук» в Петербурге выросли на 9% относительно аналогичного периода в 2024 году. Самый заметный рост показали аксессуары: их продажи увеличились на 30% год к году.

Все чаще покупают мужскую обувь (рост продаж — 19%), мужскую одежду, сумки, рюкзаки и чемоданы (по 17%). Аксессуары – это отличный способ обновить свой гардероб без больших затрат. Сумки, шарфы, ремни и другие аксессуары могут кардинально изменить образ и добавить ему индивидуальности.

Винтажные сумки: самый востребованный товар на ресейл-платформах

«В поиске на платформе в контексте «винтаж» активно искали сумки, их продажи выросли в I квартале 2025 года на 43%. На втором месте — винтажные аксессуары и женская обувь (рост по 42%)», — говорят в компании.

Винтажные сумки — это особый шик. Они отличаются уникальным дизайном, высоким качеством и историей. Такая сумка может стать настоящей жемчужиной в гардеробе.

Маркетплейсы: расширение возможностей и проверка подлинности

Крупные маркетплейсы и онлайн-площадки расширяют возможности и продают винтажную одежду, создавая сервисы для проверки подлинности и запуская совместные проекты. Маркетплейсы предоставляют удобную платформу для поиска, покупки и продажи винтажных вещей.

Сервисы проверки подлинности гарантируют, что человек покупает оригинальный товар, а не подделку.

Спрос растет: 20-25% увеличение интереса к перепродаже

Сооснователь онлайн-платформы Resale place Hunters Наталия Радзиняк отмечает, что последние год-полтора спрос увеличивается в диапазоне 20-25%. Самые лучшие предложения по перепродаже — это сумки и аксессуары, дальше идет обувь.

Рост спроса на ресейл свидетельствует о том, что все больше людей оценивают преимущества покупки винтажных вещей.

Сумки и аксессуары: самые выгодные предложения

Самые лучшие предложения по перепродаже — это сумки и аксессуары, дальше идет обувь. Сумки и аксессуары часто сохраняются в хорошем состоянии и могут быть найдены по выгодной цене. Это отличная возможность приобрести брендовую вещь за небольшие деньги.

Винтажные магазины и площадки: новая культура в Петербурге и Москве

Но далеко не все самое интересное теперь происходит в интернете. В Петербурге и в Москве появляется всё больше винтажных магазинов и площадок, где проводятся dj-сеты, гаражные распродажи.

Винтажные магазины и площадки — это не просто место для покупки вещей, но и пространство для общения, обмена опытом и создания новых трендов.

Директор по развитию агентства коммерческой недвижимости KNRU Полина Фиофилова отмечает, что этот бизнес — чаще всего хобби владельцев. Размещаются такие магазины, как правило, в центральных локациях, но с небольшим трафиком, где-то во дворе, не на первой линии, в цокольных помещениях.

оказатель / Событие Значение / Описание Источник / Примечание Годовой оборот fashion resale в России До 200 млрд рублей (6% рынка моды) Best Resale Рост продаж одежды и аксессуаров «с рук» в СПб (I кв. 2025) +9% по сравнению с I кв. 2024 Best Resale Рост продаж аксессуаров +30% Best Resale Рост продаж мужской обуви +19% Best Resale Рост продаж мужской одежды, сумок, рюкзаков, чемоданов +17% Best Resale Рост продаж винтажных сумок +43% Компания Resale place Hunters Рост продаж винтажных аксессуаров и женской обуви +42% Компания Resale place Hunters Рост спроса на ресейл (последние 1,5 года) 20–25% Наталия Радзиняк, Resale place Hunters Основные категории с лучшими предложениями Сумки, аксессуары, обувь Наталия Радзиняк Форматы офлайн-мероприятий Гаражные распродажи, DJ-сеты, маркеты, выставки, лекции KNRU, Best Resale Локации магазинов Центральный и Адмиралтейский районы, цокольные помещения, дворы, не на первой линии Полина Фиофилова, KNRU Примеры винтажных маркетов 2025 года Гараж-Винтаж маркет (12-13 апреля, Vokzal 1853)

Светский винтаж decor & design market (12 апреля, Дворец Елисеевых) Количество участников на «Светском винтаже» Более 50 проектов со всей России Особенности маркетов Бесплатный вход, экскурсии, лекции, культурная программа Известные винтажные магазины Петербурга OFF, Синица, Ambar Vintage, Vintagency, kiriclan, Old-baby, Authentic vintage

В основном такие магазины сосредоточены в Центральном и Адмиралтейском районах. Расположение винтажных магазинов в тихих дворах и цокольных помещениях создает особую атмосферу уединенности и позволяет погрузиться в мир прошлого.