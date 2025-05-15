Винтаж вместо секонда: почему петербуржцы переходят на ресейл и где искать сокровища прошлого

На смену секонд-хендам приходит ресейл винтажных и брендовых вещей. Так покупатели компенсируют уход международных модных брендов. Ресейл и винтаж перестают быть просто способом сэкономить и становятся полноценной частью модного рынка Петербурга.
Ресейл — полноценная часть модного рынка: тренды и digital-сервисы
К маю 2025 года ресейл и винтаж в России вышли из ниши «экономии» и стали полноценной частью модного рынка — с digital-сервисами, офлайн-форматами и собственными трендами. Ресейл больше не ассоциируется с дешевыми вещами — теперь это модный тренд, который поддерживается звездами и блогерами.
По словам основательницы комиссионного бутика Best Resale Жанны Сильченко, годовой оборот fashion resale доходит до 200 млрд рублей, формируя 6% совокупного объема рынка. Этот факт свидетельствует о том, что ресейл-рынок растет и развивается, привлекая все больше покупателей и продавцов.
Причины популярности: осознанное потребление, экономия и уникальный ассортимент
«Причин популярности много: тут и глобальный тренд на осознанное потребление, и желание прикоснуться к прекрасным вещам с историей, и банальное желание сэкономить. К тому же на ресейле всегда более разнообразный ассортимент, мы не ограничены сезонностью и привязкой к трендам. Покупатели медленно, но уверенно перекочевывают из офлайна в онлайн. Рост онлайн-продаж — это не просто тренд, а новая реальность бизнеса», — отмечает Жанна Сильченко в беседе с «Деловой Петербург».
Осознанное потребление — одна из ключевых причин популярности ресейла. Люди все чаще задумываются о воздействии модной индустрии на окружающую среду и выбирают более экологичные варианты.
Рост продаж: аксессуары и мужская одежда в лидерах
В I квартале 2025 года продажи одежды и аксессуаров «с рук» в Петербурге выросли на 9% относительно аналогичного периода в 2024 году. Самый заметный рост показали аксессуары: их продажи увеличились на 30% год к году.
Все чаще покупают мужскую обувь (рост продаж — 19%), мужскую одежду, сумки, рюкзаки и чемоданы (по 17%). Аксессуары – это отличный способ обновить свой гардероб без больших затрат. Сумки, шарфы, ремни и другие аксессуары могут кардинально изменить образ и добавить ему индивидуальности.
Винтажные сумки: самый востребованный товар на ресейл-платформах
«В поиске на платформе в контексте «винтаж» активно искали сумки, их продажи выросли в I квартале 2025 года на 43%. На втором месте — винтажные аксессуары и женская обувь (рост по 42%)», — говорят в компании.
Винтажные сумки — это особый шик. Они отличаются уникальным дизайном, высоким качеством и историей. Такая сумка может стать настоящей жемчужиной в гардеробе.
Маркетплейсы: расширение возможностей и проверка подлинности
Крупные маркетплейсы и онлайн-площадки расширяют возможности и продают винтажную одежду, создавая сервисы для проверки подлинности и запуская совместные проекты. Маркетплейсы предоставляют удобную платформу для поиска, покупки и продажи винтажных вещей.
Сервисы проверки подлинности гарантируют, что человек покупает оригинальный товар, а не подделку.
Спрос растет: 20-25% увеличение интереса к перепродаже
Сооснователь онлайн-платформы Resale place Hunters Наталия Радзиняк отмечает, что последние год-полтора спрос увеличивается в диапазоне 20-25%. Самые лучшие предложения по перепродаже — это сумки и аксессуары, дальше идет обувь.
Рост спроса на ресейл свидетельствует о том, что все больше людей оценивают преимущества покупки винтажных вещей.
Сумки и аксессуары: самые выгодные предложения
Самые лучшие предложения по перепродаже — это сумки и аксессуары, дальше идет обувь. Сумки и аксессуары часто сохраняются в хорошем состоянии и могут быть найдены по выгодной цене. Это отличная возможность приобрести брендовую вещь за небольшие деньги.
Винтажные магазины и площадки: новая культура в Петербурге и Москве
Но далеко не все самое интересное теперь происходит в интернете. В Петербурге и в Москве появляется всё больше винтажных магазинов и площадок, где проводятся dj-сеты, гаражные распродажи.
Винтажные магазины и площадки — это не просто место для покупки вещей, но и пространство для общения, обмена опытом и создания новых трендов.
Директор по развитию агентства коммерческой недвижимости KNRU Полина Фиофилова отмечает, что этот бизнес — чаще всего хобби владельцев. Размещаются такие магазины, как правило, в центральных локациях, но с небольшим трафиком, где-то во дворе, не на первой линии, в цокольных помещениях.
|оказатель / Событие
|Значение / Описание
|Источник / Примечание
|Годовой оборот fashion resale в России
|До 200 млрд рублей (6% рынка моды)
|Best Resale
|Рост продаж одежды и аксессуаров «с рук» в СПб (I кв. 2025)
|+9% по сравнению с I кв. 2024
|Best Resale
|Рост продаж аксессуаров
|+30%
|Best Resale
|Рост продаж мужской обуви
|+19%
|Best Resale
|Рост продаж мужской одежды, сумок, рюкзаков, чемоданов
|+17%
|Best Resale
|Рост продаж винтажных сумок
|+43%
|Компания Resale place Hunters
|Рост продаж винтажных аксессуаров и женской обуви
|+42%
|Компания Resale place Hunters
|Рост спроса на ресейл (последние 1,5 года)
|20–25%
|Наталия Радзиняк, Resale place Hunters
|Основные категории с лучшими предложениями
|Сумки, аксессуары, обувь
|Наталия Радзиняк
|Форматы офлайн-мероприятий
|Гаражные распродажи, DJ-сеты, маркеты, выставки, лекции
|KNRU, Best Resale
|Локации магазинов
|Центральный и Адмиралтейский районы, цокольные помещения, дворы, не на первой линии
|Полина Фиофилова, KNRU
|Примеры винтажных маркетов 2025 года
|Гараж-Винтаж маркет (12-13 апреля, Vokzal 1853)
Светский винтаж decor & design market (12 апреля, Дворец Елисеевых)
|Количество участников на «Светском винтаже»
|Более 50 проектов со всей России
|Особенности маркетов
|Бесплатный вход, экскурсии, лекции, культурная программа
|Известные винтажные магазины Петербурга
|OFF, Синица, Ambar Vintage, Vintagency, kiriclan, Old-baby, Authentic vintage
В основном такие магазины сосредоточены в Центральном и Адмиралтейском районах. Расположение винтажных магазинов в тихих дворах и цокольных помещениях создает особую атмосферу уединенности и позволяет погрузиться в мир прошлого.