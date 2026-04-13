Мои пирожки готовы проглотить вместе со сковородой: мягкие, румяные, с сочной начинкой

Многие из нас помнят бабушкины деревенские пирожки. О них всю жизнь вспоминаем с трепетом. Расскажем, как готовить жареные пирожки с ароматной картофельной начинкой по бабушкиному рецепту, их готовы проглотить вместе со сковородой, такие вкусные!
Советом по приготовлению вкусных пирожков делятся на канале "Простые рецепты".
Для теста необходимо взять:
- 300 мл кефира;
- 1 яйцо;
- 1 ч. л. сахара;
- 0,5 ч. л. соли;
- 0,5 ч. л. соды;
- 30 мл растительного масла;
- 450 г муки.
Для начинки берите такие продукты:
- 600 г картофеля;
- 1 луковицу;
- соль и специи по своему вкусу;
- свежий укроп.
Приготовление вкусных пирожков с картофельной начинкой
- Сначала приготовим тесто. Для этого первым этапом смешаем подогретый кефир с содой, солью и сахаром, оставим постоять на 15 минут.
- Пока кефир настаивается, очистим и поставим вариться картошку.
- В кефир вобьём яйцо, вымешаем венчиком, а затем постепенно введём муку.
- В конце вольём растительное масло и вымешаем тесто руками. Когда перестанет липнуть к ладоням, тесто готово.
- Для начинки готовый картофель растолчём.
- Лук очистим, нарежем и поджарим на масле до золотого цвета, выложим к картошке.
- Подсолим и поперчим начинку, добавим укроп, нарезанный мелко.
- От теста отделяем куски размером с кулак, растягиваем каждый в лепёшку, кладём начинку, закрываем края.
- Жарим пирожки на сковороде с маслом. Как поджарились с 2 сторон, значит готовы.
Такие сытные ароматные пирожки сметут со стола быстрее, чем вы успеете дожарить партию. Очень вкусно!
