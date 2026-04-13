Мои пирожки готовы проглотить вместе со сковородой: мягкие, румяные, с сочной начинкой
Мои пирожки готовы проглотить вместе со сковородой: мягкие, румяные, с сочной начинкой

Опубликовано: 13 апреля 2026 01:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рецепт вкусного блюда для семьи.

Многие из нас помнят бабушкины деревенские пирожки. О них всю жизнь вспоминаем с трепетом. Расскажем, как готовить жареные пирожки с ароматной картофельной начинкой по бабушкиному рецепту, их готовы проглотить вместе со сковородой, такие вкусные!

Советом по приготовлению вкусных пирожков делятся на канале "Простые рецепты".

Для теста необходимо взять:

  • 300 мл кефира;
  • 1 яйцо;
  • 1 ч. л. сахара;
  • 0,5 ч. л. соли;
  • 0,5 ч. л. соды;
  • 30 мл растительного масла;
  • 450 г муки.

Для начинки берите такие продукты:

  • 600 г картофеля;
  • 1 луковицу;
  • соль и специи по своему вкусу;
  • свежий укроп.

Приготовление вкусных пирожков с картофельной начинкой

  1. Сначала приготовим тесто. Для этого первым этапом смешаем подогретый кефир с содой, солью и сахаром, оставим постоять на 15 минут.
  2. Пока кефир настаивается, очистим и поставим вариться картошку.
  3. В кефир вобьём яйцо, вымешаем венчиком, а затем постепенно введём муку.
  4. В конце вольём растительное масло и вымешаем тесто руками. Когда перестанет липнуть к ладоням, тесто готово.
  5. Для начинки готовый картофель растолчём.
  6. Лук очистим, нарежем и поджарим на масле до золотого цвета, выложим к картошке.
  7. Подсолим и поперчим начинку, добавим укроп, нарезанный мелко.
  8. От теста отделяем куски размером с кулак, растягиваем каждый в лепёшку, кладём начинку, закрываем края.
  9. Жарим пирожки на сковороде с маслом. Как поджарились с 2 сторон, значит готовы.

Такие сытные ароматные пирожки сметут со стола быстрее, чем вы успеете дожарить партию. Очень вкусно!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно приготовить необычный маринад для картошки, получится вкусной и ароматной!

Автор:
Марина Котова
