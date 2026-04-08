Готовлю для картошки особый маринад — и кидаю в духовку: обычная картошка становится деликатесом

Готовлю так, когда хочется чего-то простого, но с эффектом "вау". Рецептом картофеля поделился автор Дзен-канала "Наш уютный дом".
Ингредиенты
картофель — 500 г, паприка — 1 ч. л., кориандр — 0,5 ч. л., сушёный укроп — 0,5 ч. л., чёрный перец — 0,5 ч. л., майонез — 2 ст. л., соль — по вкусу, сливочное масло — 50 г, чеснок — 4 зубчика
Приготовление
Сначала я подготавливаю картофель: мою, при необходимости очищаю и нарезаю дольками среднего размера. Обсушиваю кусочки бумажным полотенцем — так маринад лучше схватится, а корочка получится румяной.
В миске смешиваю майонез, паприку, кориандр, укроп, чёрный перец и соль. Добавляю картофель и тщательно перемешиваю, чтобы каждый кусочек был покрыт ароматной смесью.
Выкладываю картофель на противень и отправляю в разогретую до 200°C духовку на 25-30 минут.
Пока картошка запекается, готовлю чесночное масло: растапливаю сливочное масло и добавляю мелко нарезанный чеснок, даю настояться.
Готовый картофель сразу смазываю ароматным чесночным маслом.
Примерное время приготовления: 35 минут