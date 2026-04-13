Салат из банальной свеклы, но такой вкусный: исчезает со стола за 1 минуту – и на праздник, и на каждый день
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Где можно и нельзя ловить рыбу в Ленобласти весной-2026: сроки и разрешенные способы вылова Вопросы о Петербурге
В Грузии этот пирог готовят только так: плотный, сочный и с ароматной мясной начинкой – по заветам суровых Сванетийских пастухов Полезное
Сразу после всходов чесноку – первым делом: 2 ложки на 10 л. воды – и головки вырастут размером с кулак, сочными и ядреными Полезное
Для хилой бегонии - обязательно: 1 ложка в воду - и растение превратится в цветочный шар, бутоны полезут без продыху Полезное
Едим прямо со сковороды: 3 вкусных сытных ужина за 15 минут – работающие хозяйки оценят Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Салат из банальной свеклы, но такой вкусный: исчезает со стола за 1 минуту – и на праздник, и на каждый день

Опубликовано: 13 апреля 2026 00:12
 Проверено редакцией
Legion-Media
Рецепт салата со свеклой "Джулия"

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась рецептом салата "Джулия". Готовится из банальной свеклы и еще нескольких ингредиентов, но получается очень сытным и вкусным. Исчезает со стола за 1 минуту. Идеально подойдет и для плотного ужина, и для праздничного стола.

Что потребуется:

  • свекла – 2 шт.;
  • филе куриной грудки – 350 г;
  • картофель – 2 шт.;
  • маринованный или соленый огурец – 3 шт.;
  • морковь – 1 шт.;
  • луковица – 1 шт.;
  • зубчик чеснока – 1 шт.;
  • грецкие орехи – 30 г;
  • соль – по вкусу;
  • перец – по вкусу;
  • майонез – по вкусу.
  • зелень — 1 небольшой пучок.

Как приготовить:

Первым делом запекаем свеклу, картофель и морковь в фольге или в бумаге для выпечки в духовке при 200 градусах в течение 1 часа. Между тем отвариваем куриное филе в подсоленной воде 25 минут.

Нарезаем огурцы и готовое куриное филе кубиками и выкладываем первым слоем. Разравниваем и смазываем майонезом.

Картофель натираем на крупной терке, он пойдет вторым слоем. Смазываем майонезом. Лук нарезаем тонкими перьями и выкладываем третьим слоем. Наносим сетку из майонеза.

Морковь натираем на крупной терке: она пойдет четвертым слоем. Смазываем майонезом. Свеклу тоже пропускаем через крупную терку и смешиваем ее с измельченным чесноком. Заправляем майонезом и выкладываем пятым слоем.

Мелко рубим зелень и грецкие орехи. Украшаем салат и подаем к столу.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью