Салат из банальной свеклы, но такой вкусный: исчезает со стола за 1 минуту – и на праздник, и на каждый день

Автор кулинарного блога "Инга на кухне" (18+) поделилась рецептом салата "Джулия". Готовится из банальной свеклы и еще нескольких ингредиентов, но получается очень сытным и вкусным. Исчезает со стола за 1 минуту. Идеально подойдет и для плотного ужина, и для праздничного стола.
Что потребуется:
- свекла – 2 шт.;
- филе куриной грудки – 350 г;
- картофель – 2 шт.;
- маринованный или соленый огурец – 3 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- луковица – 1 шт.;
- зубчик чеснока – 1 шт.;
- грецкие орехи – 30 г;
- соль – по вкусу;
- перец – по вкусу;
- майонез – по вкусу.
- зелень — 1 небольшой пучок.
Как приготовить:
Первым делом запекаем свеклу, картофель и морковь в фольге или в бумаге для выпечки в духовке при 200 градусах в течение 1 часа. Между тем отвариваем куриное филе в подсоленной воде 25 минут.
Нарезаем огурцы и готовое куриное филе кубиками и выкладываем первым слоем. Разравниваем и смазываем майонезом.
Картофель натираем на крупной терке, он пойдет вторым слоем. Смазываем майонезом. Лук нарезаем тонкими перьями и выкладываем третьим слоем. Наносим сетку из майонеза.
Морковь натираем на крупной терке: она пойдет четвертым слоем. Смазываем майонезом. Свеклу тоже пропускаем через крупную терку и смешиваем ее с измельченным чесноком. Заправляем майонезом и выкладываем пятым слоем.
Мелко рубим зелень и грецкие орехи. Украшаем салат и подаем к столу.
