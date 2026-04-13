Обрываю 1 штучку у кустов огурцов: Валят сочными зеленцами, как бешеные

Советы по выращиванию огурцов.

Выращивание огурцов - занятие обычное для каждого дачника. Многие и с рассадой не парятся, просто бросают семена в грядку, а потом собирают урожай.

На канале "Дачные будни" рассказывают, как можно увеличить урожайность огуречных кустов, для этого потребуется совершить простое действие.

Умные дачники знают, что первым завязям на кустах огурцов не стоит давать вырасти. Их необходимо безжалостно оборвать.

Дело в том, что пока кусты ещё совсем молодые, им нет смысла тратить силы на образование плодов. Лучше нарастить мощную корневую систему, толстый ствол, яркие зелёные листья, которые потом защитят будущие плоды от палящего солнца.

Что произойдёт, если оборвать первые завязи:

куст успеет окрепнуть до начала наращивания новых завязей;

растение успеет быстро нарастить мощную корневую систему;

образуется большее количество боковых побегов, на каждом из которых потом сформируются плоды;

в будущем будет больше завязей, так как растение станет сильнее и мощнее;

урожая будет точно больше, чем если оставить первые завязи.

Некоторые дачники, даже зная правило первой завязи, жалеют молодые огурчики, не обрывают их. К тому же хотят как можно скорее собрать первые плоды. И потом расплачиваются за свою жадность.

В итоге кусты растут хилыми, им не хватает сил для наращивания корней и листьев, всё ушло в первые завязи. В итоге возможность получить крупный урожай сильно снижается. А после этого дачники удивляются - почему у соседей огурцы заваливают плодами, а на их своём участке дают редкие плоды.

Не стоит пренебрегать правилом первой завязи, не лишайте себя хорошего урожая сочных зеленцов.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как обезопасить молодые кочаны капусты от набегов вредителей, это поможет спасти ваш урожай.