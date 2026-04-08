Хрустящие кочаны вредителям не достанутся: сажаю в междурядья эти растения - без тли и гусениц весь сезон
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Увидели это на картофеле? Сразу его выбрасывайте! Признаки накопления токсина и меры предосторожности Полезное
Руки чешутся приготовить эту вкуснятину снова: кекс "Зебра" в микроволновке за 10 минут Полезное
Доставщики и подростки: Поляков за запрет электросамокатов на тротуарах Город
2 компонента в апреле - и пионы под надежной защитой: ни грибков, ни болезней - цветут краше любых роз Полезное
Названы самые подешевевшие подержанные автомобили в России: список удивил Полезное
Теги
Сад-огород Санкт-Петербург Рецепты Туризм Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Хрустящие кочаны вредителям не достанутся: сажаю в междурядья эти растения - без тли и гусениц весь сезон

Опубликовано: 8 апреля 2026 21:22
 Проверено редакцией
Legion-Media
Лучшие растения-компаньоны для капусты

Полакомиться сочной свежей капусткой слетаются многие вредители. Бабочка-капустница, тля, крестоцветная блошка и другие насекомые. Способ защитить урожай без лишней химии — смешанные посадки. О нем рассказали эксперты портала "Ботаничка".

Научные исследования подтверждают: растения-компаньоны действительно работают. Немецкие учёные из Института Юлиуса Кюна провели многолетний эксперимент (2017–2021 гг.) и выяснили, что совместная посадка капусты с пшеницей снижает численность тли и крестоцветных блошек. Другое исследование показало, что добавление васильков на капустные поля увеличивает паразитирование вредителей и повышает урожайность. Расскажем о популярных дачных культурах, которые стоит посадить рядом с капустой.

ТОП-3 растений-защитников капусты

Укроп — против тли и гусениц

Эта душистая травка отпугивает тлю и гусениц . Садоводы давно заметили: капустная тля буквально «боится» укропа. Кроме того, укроп привлекает златоглазок и других полезных насекомых, которые охотятся на вредителей.

Лук и чеснок — от тли и грибков

Фитонциды лука и чеснока — природное оружие против тли, крестоцветных блошек и даже некоторых грибковых заболеваний. Их высаживают по краям капустной грядки или в междурядьях. Особенно хорош лук-порей: его не любят гусеницы совки.

Бархатцы и календула — от нематод и белянок

Специфический запах этих цветов отпугивает бабочек-капустниц, тлю, нематод и даже медведку. Бархатцы привлекают божьих коровок, которые поедают тлю. Многие садоводы высаживают их прямо между кустами капусты и отмечают: капуста вырастает «чистенькая, никто её не грыз».

Что нельзя сажать рядом с капустой

Не все растения капусте друзья. Стоит держать подальше от капустных рядов:

  • Томаты
  • Клубнику
  • Виноград
  • Морковь и фасоль

С частью растений из списка у капусты общие болезни, другие - привлекают к ней вредителей.

Ранее Городовой рассказал, как сажать капусту на рассаду.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью