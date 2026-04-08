Хрустящие кочаны вредителям не достанутся: сажаю в междурядья эти растения - без тли и гусениц весь сезон

Полакомиться сочной свежей капусткой слетаются многие вредители. Бабочка-капустница, тля, крестоцветная блошка и другие насекомые. Способ защитить урожай без лишней химии — смешанные посадки. О нем рассказали эксперты портала "Ботаничка".
Научные исследования подтверждают: растения-компаньоны действительно работают. Немецкие учёные из Института Юлиуса Кюна провели многолетний эксперимент (2017–2021 гг.) и выяснили, что совместная посадка капусты с пшеницей снижает численность тли и крестоцветных блошек. Другое исследование показало, что добавление васильков на капустные поля увеличивает паразитирование вредителей и повышает урожайность. Расскажем о популярных дачных культурах, которые стоит посадить рядом с капустой.
ТОП-3 растений-защитников капусты
Укроп — против тли и гусениц
Эта душистая травка отпугивает тлю и гусениц . Садоводы давно заметили: капустная тля буквально «боится» укропа. Кроме того, укроп привлекает златоглазок и других полезных насекомых, которые охотятся на вредителей.
Лук и чеснок — от тли и грибков
Фитонциды лука и чеснока — природное оружие против тли, крестоцветных блошек и даже некоторых грибковых заболеваний. Их высаживают по краям капустной грядки или в междурядьях. Особенно хорош лук-порей: его не любят гусеницы совки.
Бархатцы и календула — от нематод и белянок
Специфический запах этих цветов отпугивает бабочек-капустниц, тлю, нематод и даже медведку. Бархатцы привлекают божьих коровок, которые поедают тлю. Многие садоводы высаживают их прямо между кустами капусты и отмечают: капуста вырастает «чистенькая, никто её не грыз».
Что нельзя сажать рядом с капустой
Не все растения капусте друзья. Стоит держать подальше от капустных рядов:
- Томаты
- Клубнику
- Виноград
- Морковь и фасоль
С частью растений из списка у капусты общие болезни, другие - привлекают к ней вредителей.
