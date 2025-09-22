«Тарелочки и шишки»: чем увлекаются петербуржцы

У жителей Северной столицы много разных увлечений: от банальных до оригинальных.

Освоить новые увлечения и навыки в Петербурге — это способ переключиться и снять стресс. Тем более, что в Северной столице этих возможностей масса.

В соцсети петербуржцы рассказали, какие у них есть увлечения и что они коллекционируют.

«Тарелочки, шишки. Из всех мест, где была. Не знаю почему шишки, может опыт учителя начальных классов и двукратное материнство так меня травмировало»;

«Я вообще люблю людей у которых есть хобби. Они как дети радуются новым пополнениям своей коллекции и подаркам, которые вписываются в нее»;.

«Очень банально и по девчачьи — магнитики и монеты из стран, где была»

«Были монетки с городами, регионами, посвященные событиям и купленные в банке. Были, пока бывший в ларчик не влез, и не потратил втихаря почти всю коллекцию городов» — пожаловалась петербурженка.

Но кроме банальных монет и магнитиков, житель Северной столицы решил собирать необычные фигурки.

«У меня фигурки Марвел, редкие коллекционные, именно из коллекции, собираю по фильмам. Marvel movie collection, иногда с дочкой 5 лет играем с ними»;

«Я не понимаю коллекционирование. Куча каких-то вещей стоят и пылятся. Хотя коллекция пластинок у отца мне нравится, они хотя бы слушаются», — рассказал петербуржец.

Кроме того, в Петербурге масса арт-пространств, где проводятся мастер классы и можно найти хобби, найти любимое дело.

Например, петербургский «Севкабель Порт» открыл первый музей скейтбординга с собственной коллекцией досок и уроками катания для всех возрастов.