Лето, море, Владивосток: из Петербурга теперь можно долететь без пересадок

Когда можно купить билеты и за сколько?

Радостная новость для путешественников: Петербург и Владивосток вновь связаны прямыми авиарейсами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Прямое авиасообщение между двумя городами возобновлено с 20 июня. Билеты на ближайшие рейсы во Владивосток уже в продаже, а их стоимость начинается от 18 тысяч рублей.

«Аэрофлот» — в небе над двумя столицами

Полеты будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». В летнем расписании запланировано три рейса в неделю: по средам, пятницам и субботам.

Это позволит удобно спланировать поездку как для отдыха, так и для деловых целей.

Комфорт и безопасность: Airbus A330 доставит во Владивосток

Во Владивосток петербургских туристов доставит широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Этот современный самолет обеспечит комфортный и безопасный перелет на дальнее расстояние.

Почему это важно?

Возобновление прямого авиасообщения между Петербургом и Владивостоком — это значимое событие для обоих городов. Прямые рейсы:

Сокращают время в пути. Пассажирам больше не нужно тратить время на пересадки, что делает путешествие более удобным и быстрым.

Увеличивают туристический поток. Более доступные авиабилеты привлекут больше туристов как в Петербург, так и во Владивосток.

Развивают экономические связи. Упрощенное транспортное сообщение способствует развитию деловых связей между регионами.

Владивосток ждет

В городе есть масса достопримечательностей, на которые можно посмотреть.

Достопримечательность Краткое описание Золотой мост Современный символ города, мост через бухту Золотой Рог с панорамными видами. Русский мост и остров Русский Один из самых длинных вантовых мостов мира, ведущий на живописный остров с пляжами и океанариумом. Токаревский маяк Исторический маяк на косе, популярное место для прогулок и фото. Смотровая площадка «Орлиное гнездо» Лучшая панорама на город, бухту и мосты, особенно красива на закате. Владивостокская крепость Комплекс фортов и батарей, уникальный памятник военной истории. Фуникулёр Владивостока Исторический городской фуникулер, ведущий к смотровой площадке. Набережная Спортивной гавани Место для прогулок, отдыха и городских мероприятий у моря. Набережная Цесаревича Современная набережная с арт-объектами, кафе и видами на мосты. Подводная лодка-музей С-56 Музей на воде, посвященный истории Тихоокеанского флота.

Владивосток — это уникальный город с богатой историей и культурой, расположенный на берегу Японского моря. Он привлекает туристов своими живописными пейзажами, интересными достопримечательностями и вкусной кухней. Теперь, благодаря прямым рейсам из Петербурга, добраться до этого удивительного города стало еще проще.