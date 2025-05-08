Городовой / Город / Лето, море, Владивосток: из Петербурга теперь можно долететь без пересадок
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Лето, море, Владивосток: из Петербурга теперь можно долететь без пересадок

Опубликовано: 8 мая 2025 15:01
Мост, город
Лето, море, Владивосток: из Петербурга теперь можно долететь без пересадок
globallookpress/ Aleksey Smyshlyaev

Когда можно купить билеты и за сколько?

Радостная новость для путешественников: Петербург и Владивосток вновь связаны прямыми авиарейсами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Прямое авиасообщение между двумя городами возобновлено с 20 июня. Билеты на ближайшие рейсы во Владивосток уже в продаже, а их стоимость начинается от 18 тысяч рублей.

«Аэрофлот» — в небе над двумя столицами

Полеты будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». В летнем расписании запланировано три рейса в неделю: по средам, пятницам и субботам.

Это позволит удобно спланировать поездку как для отдыха, так и для деловых целей.

Комфорт и безопасность: Airbus A330 доставит во Владивосток

Во Владивосток петербургских туристов доставит широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Этот современный самолет обеспечит комфортный и безопасный перелет на дальнее расстояние.

Почему это важно?

Возобновление прямого авиасообщения между Петербургом и Владивостоком — это значимое событие для обоих городов. Прямые рейсы:

  • Сокращают время в пути. Пассажирам больше не нужно тратить время на пересадки, что делает путешествие более удобным и быстрым.
  • Увеличивают туристический поток. Более доступные авиабилеты привлекут больше туристов как в Петербург, так и во Владивосток.
  • Развивают экономические связи. Упрощенное транспортное сообщение способствует развитию деловых связей между регионами.

Владивосток ждет

В городе есть масса достопримечательностей, на которые можно посмотреть.

Достопримечательность Краткое описание
Золотой мост Современный символ города, мост через бухту Золотой Рог с панорамными видами.
Русский мост и остров Русский Один из самых длинных вантовых мостов мира, ведущий на живописный остров с пляжами и океанариумом.
Токаревский маяк Исторический маяк на косе, популярное место для прогулок и фото.
Смотровая площадка «Орлиное гнездо» Лучшая панорама на город, бухту и мосты, особенно красива на закате.
Владивостокская крепость Комплекс фортов и батарей, уникальный памятник военной истории.
Фуникулёр Владивостока Исторический городской фуникулер, ведущий к смотровой площадке.
Набережная Спортивной гавани Место для прогулок, отдыха и городских мероприятий у моря.
Набережная Цесаревича Современная набережная с арт-объектами, кафе и видами на мосты.
Подводная лодка-музей С-56 Музей на воде, посвященный истории Тихоокеанского флота.

Владивосток — это уникальный город с богатой историей и культурой, расположенный на берегу Японского моря. Он привлекает туристов своими живописными пейзажами, интересными достопримечательностями и вкусной кухней. Теперь, благодаря прямым рейсам из Петербурга, добраться до этого удивительного города стало еще проще.

Новости по теме
Главная достопримечательность Петербурга не угодила туристам: почему ожидания не совпадают с реальностью Главная достопримечательность Петербурга не угодила туристам: почему ожидания не совпадают с реальностью 5 мая 2025 20:31
Мост Поцелуев, но не из-за влюбленных: туристы ошибаются насчет достопримечательности Петербурга Мост Поцелуев, но не из-за влюбленных: туристы ошибаются насчет достопримечательности Петербурга 26 марта 2025 11:03
Памятник Чижику-Пыжику от туристов спрятан: как найти культовую достопримечательность Петербурга Памятник Чижику-Пыжику от туристов спрятан: как найти культовую достопримечательность Петербурга 14 декабря 2024 13:31
«Не соответствует имиджу»: чем туристам не угодила Кунсткамера в Петербурге «Не соответствует имиджу»: чем туристам не угодила Кунсткамера в Петербурге 30 мая 2025 13:31
Башня Инка: забытая и бесплатная достопримечательность на окраине Петербурга Башня Инка: забытая и бесплатная достопримечательность на окраине Петербурга 29 мая 2025 13:03
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».