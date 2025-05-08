Лето, море, Владивосток: из Петербурга теперь можно долететь без пересадок

Радостная новость для путешественников: Петербург и Владивосток вновь связаны прямыми авиарейсами. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.
Прямое авиасообщение между двумя городами возобновлено с 20 июня. Билеты на ближайшие рейсы во Владивосток уже в продаже, а их стоимость начинается от 18 тысяч рублей.
«Аэрофлот» — в небе над двумя столицами
Полеты будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот». В летнем расписании запланировано три рейса в неделю: по средам, пятницам и субботам.
Это позволит удобно спланировать поездку как для отдыха, так и для деловых целей.
Комфорт и безопасность: Airbus A330 доставит во Владивосток
Во Владивосток петербургских туристов доставит широкофюзеляжный лайнер Airbus A330. Этот современный самолет обеспечит комфортный и безопасный перелет на дальнее расстояние.
Почему это важно?
Возобновление прямого авиасообщения между Петербургом и Владивостоком — это значимое событие для обоих городов. Прямые рейсы:
- Сокращают время в пути. Пассажирам больше не нужно тратить время на пересадки, что делает путешествие более удобным и быстрым.
- Увеличивают туристический поток. Более доступные авиабилеты привлекут больше туристов как в Петербург, так и во Владивосток.
- Развивают экономические связи. Упрощенное транспортное сообщение способствует развитию деловых связей между регионами.
Владивосток ждет
В городе есть масса достопримечательностей, на которые можно посмотреть.
|Достопримечательность
|Краткое описание
|Золотой мост
|Современный символ города, мост через бухту Золотой Рог с панорамными видами.
|Русский мост и остров Русский
|Один из самых длинных вантовых мостов мира, ведущий на живописный остров с пляжами и океанариумом.
|Токаревский маяк
|Исторический маяк на косе, популярное место для прогулок и фото.
|Смотровая площадка «Орлиное гнездо»
|Лучшая панорама на город, бухту и мосты, особенно красива на закате.
|Владивостокская крепость
|Комплекс фортов и батарей, уникальный памятник военной истории.
|Фуникулёр Владивостока
|Исторический городской фуникулер, ведущий к смотровой площадке.
|Набережная Спортивной гавани
|Место для прогулок, отдыха и городских мероприятий у моря.
|Набережная Цесаревича
|Современная набережная с арт-объектами, кафе и видами на мосты.
|Подводная лодка-музей С-56
|Музей на воде, посвященный истории Тихоокеанского флота.
Владивосток — это уникальный город с богатой историей и культурой, расположенный на берегу Японского моря. Он привлекает туристов своими живописными пейзажами, интересными достопримечательностями и вкусной кухней. Теперь, благодаря прямым рейсам из Петербурга, добраться до этого удивительного города стало еще проще.