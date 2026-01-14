Мудрые слова Хайяма, актуальные после каникул: бросаем кутить и пить по методу великого философа

В завершающие дни новогодних каникул, когда на смену праздничному безделью приходит рабочий ритм, особенно актуально звучат строки персидского мудреца Омара Хайяма. В его коротком четверостишии заключена целая философия разумного подхода к отдыху и удовольствиям.
Хайям писал:
«Вино запрещено, но есть четыре „но“:
Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьёт вино.
При соблюдении сих четырёх условий
Всем здравомыслящим вино разрешено».
Эти слова — не просто о вине, а о важности умеренности, осознанности и выбора правильного момента в любом деле. Мудрость, сформулированная столетия назад, остаётся прекрасным напутствием и сегодня, напоминая, что гармония заключается не в отказе от радостей, а в умении находить в них верную меру.