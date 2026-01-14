Городовой / Полезное / Мудрые слова Хайяма, актуальные после каникул: бросаем кутить и пить по методу великого философа
Мудрые слова Хайяма, актуальные после каникул: бросаем кутить и пить по методу великого философа

Опубликовано: 14 января 2026 21:15
 Проверено редакцией
Хайям
Мудрые слова Хайяма, актуальные после каникул: бросаем кутить и пить по методу великого философа
Фото: Городовой.ру

Примите к сведению.

В завершающие дни новогодних каникул, когда на смену праздничному безделью приходит рабочий ритм, особенно актуально звучат строки персидского мудреца Омара Хайяма. В его коротком четверостишии заключена целая философия разумного подхода к отдыху и удовольствиям.

Хайям писал:

«Вино запрещено, но есть четыре „но“:

Смотря кто, с кем, когда и в меру ль пьёт вино.

При соблюдении сих четырёх условий

Всем здравомыслящим вино разрешено».

Эти слова — не просто о вине, а о важности умеренности, осознанности и выбора правильного момента в любом деле. Мудрость, сформулированная столетия назад, остаётся прекрасным напутствием и сегодня, напоминая, что гармония заключается не в отказе от радостей, а в умении находить в них верную меру.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
