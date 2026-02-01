Городовой / Полезное / На 20 минут в стакан - и семена готовы к посадке: взойдут на следущий день ковром
На 20 минут в стакан - и семена готовы к посадке: взойдут на следущий день ковром

Опубликовано: 1 февраля 2026 03:45
 Проверено редакцией
Городовой ру

Чтобы получить крепкую и здоровую рассаду, которая в будущем порадует богатым урожаем, важно уделить особое внимание подготовке семян перед посевом. Существует множество проверенных способов "разбудить" их. Однако лучше отдать предпочтение натуральным методам.

Один из эффективных вариантов, по мнению эксперта «Твоя дача» - использование раствора из древесной золы. Для его приготовления смешайте одну чайную ложку золы с чайной ложкой меда в стакане теплой воды. Далее поместите семена в тканевый мешочек и замочите в этом растворе на несколько часов. После процедуры семена нужно подсушить перед посадкой.

Также можно прибегнуть к другим натуральным средствам. Например, замачивание в слабом растворе марганцовки. Для этого опустите мешочек с посевным материалом в стакан с розоватой жидкостью на 20 минут. По мнению эксперта, процедура даст хорошие результаты.

Однако важно помнить, что для очень мелких семян, а также для тех, что покрыты тонкой пленкой или специальной оболочкой, такие манипуляции с жидкостью нежелательны.

«Каждый год перед посевом я готовлю семена. Наиболее часто использую именно раствор древесной золы и мед. Результатом довольна! Всходы всегда дружные, а рассада отличается крепким здоровьем и быстрой приживаемостью», - поделилась опытом Ольга из Саратова.

"Обработка семян перед высевом обязательна, я считаю! Это позволяет не только "разбудить" семена, но и продезинфицировать их. Использую раствор марганцовки. Только нужно быть осторожными с концентрацией вещества. В противном случае всходов не дождаться!", - рассказала Ульяна из Москвы.

Автор:
Анастасия Чувакова
Полезное
