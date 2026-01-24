На какой глубине станции питерского метро?

Петербургское метро — самое глубокое в мире. Средняя глубина залегания станций составляет около 57–58 метров.
Самая глубокая станция — «Адмиралтейская» — расположена на глубине 86 метров. В мире она уступает только станциям «Пехунг» в Пхеньяне и «Арсенальная» в Киеве. Чтобы подняться на поверхность или спуститься в метро, пассажирам приходится пользоваться двумя эскалаторами длиной 69 и 15 метров. Их соединяет 112-метровый коридор.
На момент открытия в 2011 году это был самый долгий долгострой в истории петербургского метро — строительство длилось 14 лет. Задержки были связаны с сложным грунтом, близостью Невы и исторической застройкой на поверхности.
Другие глубокие станции питерского метро: «Комендантский проспект» (75 м.), «Пролетарская» (72 м.), «Чернышевская» (71 м.), «Площадь Ленина» (71 м.).
Почему метро в Петербурге такое глубокое?
- Геологические условия. Город стоит на подвижных водонасыщенных грунтах. Чтобы достичь устойчивых слоёв (кембрийской глины), станции закладывают на значительную глубину.
- Исторический центр. Многие первые станции строились в центре города, среди памятников архитектуры. Это ограничивало возможность строительства на малой глубине.
- Защита от воды. Тоннели должны быть надёжно изолированы от грунтовых вод, которые могут привести к разрушению конструкций.
Таким образом, глубина станций петербургского метро — результат сочетания геологических сложностей, исторических особенностей застройки и необходимости обеспечить долговечность сооружений.