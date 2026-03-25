На какой купюре изображен Санкт-Петербург?
На какой купюре изображен Санкт-Петербург?

Опубликовано: 25 марта 2026 08:35
купюра
На какой купюре изображен Санкт-Петербург?
Санкт-Петербургу и его знаковым достопримечательностям посвящена банкнота номиналом 50 рублей. 

Санкт-Петербург изображён на купюре номиналом 50 рублей. Эта банкнота посвящена северной столице России и её знаковым достопримечательностям.

Что изображено на купюре

На лицевой стороне изображена скульптура «Дева-Нева» — аллегорическое олицетворение реки Невы. Она расположена у основания одной из Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. Скульптура создана каменотесом Самсоном Сухановым по модели французского скульптора Жака Тибо. По одной из версий, фигуры у подножия Ростральных колонн символизируют великие русские реки: Неву, Волхов, Волгу и Днепр. Однако сам скульптор писал, что его работы олицетворяют «божества моря и коммерции».

На заднем плане лицевой стороны видна Петропавловская крепость — старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга. Именно с неё в 1703 году началась история города. Крепость никогда не участвовала в боевых действиях, но прославилась как тюрьма для политических заключённых. Сегодня это музейный комплекс, включающий Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров от Петра I до Николая II.

На оборотной стороне банкноты изображены Ростральная колонна и здание Биржи на Стрелке Васильевского острова. Ростральные колонны были построены в 1810 году по проекту архитектора Тома де Томона. Изначально они служили маяками: фонари на их вершинах зажигались по ночам и в туманные дни, указывая путь кораблям. Сегодня факелы зажигают только по особым поводам, например, в честь спортивных побед.

Здание Биржи построено в начале XIX века. Его фасад украшает скульптурная группа «Нептун с двумя реками», подчёркивающая морское величие города. До 1939 года в здании размещалась биржа, затем — Военно-Морской музей, а сейчас оно принадлежит Государственному Эрмитажу.

Интересные факты

  • Банкнота в 50 рублей впервые появилась в обращении в 1997 году после деноминации. Она была модифицирована в 2001 и 2004 годах.
  • В бумагу внедрены волокна светло-зелёного, красного и фиолетового цветов, а также вертикальная защитная нить с повторяющимися сочетаниями букв и цифр «ЦБР 50».
  • Водяные знаки расположены на купонных полях: на узком — цифровое обозначение номинала, на широком — изображение Петропавловского собора.
  • На купюре есть микротекст: в верхней части — позитивный микротекст с повторяющимся числом 50, в нижней — негативный микротекст в виде тёмных полос со светлым текстом «ЦБР 50».
Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
