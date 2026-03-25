На какой купюре изображен Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург изображён на купюре номиналом 50 рублей. Эта банкнота посвящена северной столице России и её знаковым достопримечательностям.

Что изображено на купюре

На лицевой стороне изображена скульптура «Дева-Нева» — аллегорическое олицетворение реки Невы. Она расположена у основания одной из Ростральных колонн на Стрелке Васильевского острова. Скульптура создана каменотесом Самсоном Сухановым по модели французского скульптора Жака Тибо. По одной из версий, фигуры у подножия Ростральных колонн символизируют великие русские реки: Неву, Волхов, Волгу и Днепр. Однако сам скульптор писал, что его работы олицетворяют «божества моря и коммерции».

На заднем плане лицевой стороны видна Петропавловская крепость — старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга. Именно с неё в 1703 году началась история города. Крепость никогда не участвовала в боевых действиях, но прославилась как тюрьма для политических заключённых. Сегодня это музейный комплекс, включающий Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров от Петра I до Николая II.

На оборотной стороне банкноты изображены Ростральная колонна и здание Биржи на Стрелке Васильевского острова. Ростральные колонны были построены в 1810 году по проекту архитектора Тома де Томона. Изначально они служили маяками: фонари на их вершинах зажигались по ночам и в туманные дни, указывая путь кораблям. Сегодня факелы зажигают только по особым поводам, например, в честь спортивных побед.

Здание Биржи построено в начале XIX века. Его фасад украшает скульптурная группа «Нептун с двумя реками», подчёркивающая морское величие города. До 1939 года в здании размещалась биржа, затем — Военно-Морской музей, а сейчас оно принадлежит Государственному Эрмитажу.

Интересные факты