Сколько школ на Васильевском острове?

По данным официального сайта Администрации Санкт-Петербурга, в Василеостровском районе (включая Васильевский остров) расположено 10 государственных общеобразовательных школ. Среди них:
- Школа №2 (ул. Наличная, д. 32, корп. 2, лит. А).
- Школа №4 (Средний пр., д. 80, лит. А и ул. Гаванская, д. 52, лит. А).
- Школа №5 имени Карла Мая (13-я линия В. О., д. 28, лит. А).
- Школа №6 (ул. Шевченко, д. 3, лит. А).
- Школа №10 с углублённым изучением химии (ул. Кораблестроителей, д. 42, корп. 2, лит. А).
- Школа №12 с углублённым изучением английского языка (ул. Кораблестроителей, д. 21, корп. 3).
- Школа №15 (ул. Шевченко, д. 36, лит. А).
- Школа №16 (ул. Наличная, д. 44, корп. 5).
- Школа №17 (19-я линия В. О., д. 22).
- Школа №18 (пр. КИМа, д. 11Б).
Кроме государственных школ, на Васильевском острове есть и частные образовательные учреждения, например:
- Православная общеобразовательная частная школа семьи Шостаковичей (6-я линия В. О., д. 15, лит. Д).
- Частная школа «Аспект» (ул. Наличная, д. 44, корп. 4).
Интересные факты
Новая школа на 825 мест. В 2026 году открылась современная школа по адресу: Малый проспект Васильевского острова, 86, строение 1. В школе оздоровительный бассейн с безбарьерным доступом; спортзал со скалодромом и боксёрским рингом (в честь традиций школы им. Николая Валуева); творческий кластер: медиастудия, художественные и столярные мастерские, библиотека-коворкинг; лаборатории в кабинетах естественных наук;
Образовательный кластер на намывных территориях. В последние годы на намывных территориях Васильевского острова активно развивается социальная инфраструктура. Здесь открылись несколько новых школ, включая: корпус гимназии №642 «Земля и Вселенная» на 1375 мест на Морской набережной (открыт в 2025 году); школу №700 на ул. Лисянского на 685 мест (открыта в 2025 году); школу компании «Газпром» на 1650 мест с планетарием, центром робототехники и другими современными пространствами.
Планы развития. До 2028 года в районе запланировано строительство ещё семи школ и десяти детских садов.