Петербургский «Щелкунчик»: Умаров раскроет Чайковского на съемках в Северной столице

В Санкт-Петербурге пройдут съемки фильма о создании композитором Петром Чайковским балета «Щелкунчик». Об этом сообщил ТАСС режиссер проекта Феликс Умаров.
Проект сейчас активно готовится к производству, съемки начнутся в ближайшие дни, а премьера намечена на 2028 год.
Главным источником вдохновения для фильма послужила фигура великого русского композитора, написавшего знаменитый балет.
В 2026 году Умаров завоевал премию «Золотой орел» как лучший режиссер, став самым молодым победителем в этой категории за всю историю награды.
Предыдущий рекорд принадлежал Валерию Тодоровскому, который получил ее в 2005 году в 42 года.