Петербургский «Щелкунчик»: Умаров раскроет Чайковского на съемках в Северной столице
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петербургский «Щелкунчик»: Умаров раскроет Чайковского на съемках в Северной столице

Опубликовано: 25 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Alexander Legky
Картина находится на этапе активного предпродакшена, а съемки стартуют в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге пройдут съемки фильма о создании композитором Петром Чайковским балета «Щелкунчик». Об этом сообщил ТАСС режиссер проекта Феликс Умаров.

Проект сейчас активно готовится к производству, съемки начнутся в ближайшие дни, а премьера намечена на 2028 год.

Главным источником вдохновения для фильма послужила фигура великого русского композитора, написавшего знаменитый балет.

В 2026 году Умаров завоевал премию «Золотой орел» как лучший режиссер, став самым молодым победителем в этой категории за всю историю награды.

Предыдущий рекорд принадлежал Валерию Тодоровскому, который получил ее в 2005 году в 42 года.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью