Как 1 миг: 3 необычных способа развлечь себя в долгой дороге - скучать точно не придется

Опубликовано: 25 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Как развлечь себя в долгом пути 

Долгие часы в пути могут показаться вечностью, когда однообразный пейзаж за окном навевает скуку. Но даже в самой монотонной поездке можно найти способы развлечься и провести время с пользой. Автор канала "Очарованный странник" поделился тремя простыми, но эффективными идеями, которые помогут скоротать время и сделать путешествие более приятным.

1. Чистка памяти телефона.

В повседневной суете мы редко находим время для того, чтобы навести порядок в своем смартфоне. Удаление старых фотографий, ненужных заметок и давно забытых приложений — это не только способ освободить место, но и отличный способ отвлечься. В дороге, когда есть свободная минутка, можно погрузиться в этот процесс, расслабиться и заодно разгрузить свой гаджет.

2. Ведение дорожного дневника.

Что может быть лучше, чем сохранить яркие моменты и впечатления от поездки? Дорожный дневник — это прекрасный способ запечатлеть свои мысли, желания и все, что вы видите вокруг. Просто записывайте свои наблюдения, эмоции и детали маршрута. Спустя время эти записи станут настоящим путеводителем в прошлое, позволяя вновь пережить приятные моменты и вспомнить детали путешествия.

3. Прослушивание аудиокниг.
Аудиокниги — это не просто способ отвлечься от дороги, но и возможность развиваться, узнавать новое и погружаться в совершенно другие миры. Пока за окном меняются пейзажи, вы можете путешествовать по страницам увлекательных историй, слушать лекции или изучать иностранные языки. Это занятие не только скрасит время, но и обогатит ваш внутренний мир.

Ранее портал "Городовой" рассказал про самый древний город Урала.

Автор:
Татьяна Идулбаева
